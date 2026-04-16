Fiscalía busca reabrir caso penal: audiencia definirá el futuro de la investigación

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha iniciado gestiones para reabrir un caso penal previamente cerrado. El objetivo es que un juez revise la determinación de no ejercicio de la acción penal que se tomó el año pasado, buscando así reactivar la investigación y garantizar justicia para las víctimas, quienes han impugnado la decisión inicial. Se espera que la audiencia de este jueves sea crucial para determinar si el caso será reabierto.

La actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy , ha tomado la iniciativa de acercarse directamente a las víctimas de un caso penal previamente cerrado. El propósito fundamental de esta acción es solicitar una nueva audiencia ante un juez, con el objetivo primordial de lograr la reapertura del expediente.

Según declaraciones proporcionadas, la Fiscalía, en conjunto con las víctimas, está impulsando activamente esta solicitud para que el proceso judicial pueda ser retomado y se determine la responsabilidad de los investigados. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó en detalle la situación, señalando que la determinación de no ejercicio de la acción penal se tomó el año pasado. Esta decisión, que inicialmente concluyó el proceso sin consecuencias penales para los implicados, fue objeto de impugnación por parte de las víctimas ante las instancias judiciales correspondientes. Sheinbaum mencionó que el cierre del caso se efectuó durante la gestión del Fiscal General anterior, Alejandro Gertz Manero. Aunque desconoce las razones específicas que motivaron dicha resolución, aseguró que la Fiscal Godoy compartió esta información durante las sesiones del Gabinete de Seguridad. La expectativa ahora se centra en la audiencia programada para este jueves, donde un juez tendrá la facultad de revisar la determinación previa y decidir si revoca el no ejercicio de la acción penal. La información obtenida a través de una tarjeta informativa enviada a la Jefa de Gobierno indica que, en caso de que el juez acceda a la solicitud de la Fiscalía y revoque la anterior resolución, la representación social continuará con la investigación pertinente. El respaldo de la Fiscalía a la reactivación del caso subraya la importancia que se le otorga a la búsqueda de justicia para los afectados, quienes han manifestado su inconformidad ante el cierre del expediente sin que se ejerciera acción penal contra los individuos investigados. La presentación de impugnaciones judiciales por parte de las víctimas demuestra su firme determinación de agotar todas las vías legales para obtener una resolución favorable. La audiencia de este jueves se perfila, por tanto, como un momento decisivo en el devenir de este proceso legal, con la esperanza de que se haga justicia y se brinde la debida reparación a quienes sufrieron los agravios. La intervención proactiva de la Fiscalía y el respaldo de las víctimas son elementos clave que podrían inclinar la balanza a favor de la reapertura del caso, marcando un posible nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas en esta compleja situación jurídica. La labor de la fiscal Ernestina Godoy en este sentido es fundamental, pues su acercamiento directo a las partes afectadas y su firme petición de reconsideración judicial son las piezas centrales que mueven el engranaje de este proceso. La audiencia que se avecina, más allá de ser un mero trámite, representa la esperanza de justicia para las víctimas y la posibilidad de corregir lo que consideran una irregularidad procesal que dejó impunes a los presuntos responsables. El resultado de esta diligencia judicial será observado con gran interés por los involucrados y por la opinión pública, dada la relevancia del caso y el esfuerzo desplegado por la Fiscalía y las víctimas para reabrirlo y asegurar que se investigue a fondo





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalía Ernestina Godoy Reapertura De Caso Acción Penal Víctimas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fiscal Carlos Torres Piña reconoce labor de la Tríada Investigadora en la procuración de justiciaLa FGE Michoacán distingue a 30 servidoras y servidores públicos por resultados en la integración de investigaciones

Read more »

Sheinbaum en Barcelona: Un Viaje en Busca de la Justicia y la PazClaudia Sheinbaum, en su viaje a Barcelona, busca fortalecer la apuesta por la justicia social y la paz que comparten el gobierno y el pueblo de México, inspirada en la visión de José Martí y el Humanismo Mexicano. El texto critica las justificaciones del 'imperio' para la guerra, resaltando la importancia de priorizar a los más desfavorecidos.

Read more »

FGR desecha denuncia contra el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de MorelosPor falta de sustento jurídico

Read more »

Ayuntamiento de Pénjamo aprueba nuevos reglamentos de movilidad, derechos humanos y justicia cívicaEl Pleno aprobó por unanimidad un paquete de cuatro reglamentos clave para la modernización y la paz social del municipio de Pénjamo

Read more »

Vicealmirante acusado de huachicol fiscal solicita por cuarta vez la intervención de SheinbaumManuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la mandataria federal para solicitarle ayuda y evitar violaciones a su derecho al debido proceso y a tener una defensa adecuada.

Read more »

Mujeres de Cintalapa exigen justicia por Ana Luisa, atacada con un macheteBajo la consigna “si tocan a una, respondemos todas”, decenas de mujeres marcharon del Parque Guadalupe a la Presidencia Municipal, tras la agresión de extrema violencia, que le provocó a la joven la amputación de partes de ambos brazos y graves heridas craneales.

Read more »