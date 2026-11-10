Fiscalía CDMX ejecuta órdenes de aprehensión en casos de fraude financiero masivo

La Fiscalía CDMX detalla avances en cuatro esquemas de inversión fraudulenta incluyendo MetaXchange Capital, donde se han realizado 17 órdenes de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado la ejecución de diecisiete órdenes de aprehensión en la investigación del caso MetaXchange Capital, una empresa que la actriz Sandra Echeverría denunció públicamente por presunto fraude. Esta medida judicial se suma a las quince vinculaciones a proceso ya registradas, manteniendo a tres personas más en prisión preventiva. La dependencia detalló que el expediente abarca doscientos noventa y tres carpetas de investigación, afecta a trescientas cincuenta y ocho víctimas y moviliza un monto patrimonial estimado de aproximadamente setecientos diez millones de pesos.

Detalles del esquema MetaXchange Capital

El caso MetaXchange Capital opera bajo la modalidad de captación ilegal de recursos públicos con promesas de retornos elevados. La estructura empresarial recibía fondos de inversionistas afirmando gestionarlos en mercados financieros internacionales, ofreciendo rendimientos muy superiores a los estándares del mercado. La denuncia inicial de la actriz llegó dos meses antes de la detención de Nazaret "N", quien fungía como fundadora y directora de la compañía. Echeverría declaró que aproximadamente mil personas más habían sufrido pérdidas económicas similares a las de ella.

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Posiciones y acusaciones cruzadas

Antes de su captura, Nazaret "N" publicó un video donde alegó haber presentado una denuncia en contra de la actriz por extorsión, delincuencia organizada y daño moral. La Fiscalía CDMX precisó que la actriz rechazó rotundamente que exista una denuncia formal en su contra, calificando las acciones como parte de una táctica de presión. La institución reiteró que las acciones legales están basadas en evidencia de captación ilegal y no en conflictos personales, manteniendo el foco en la recuperación de los activos de los damnificados.

Análisis de otros esquemas fraudulentos

El reporte oficial incluye datos sobre tres casos adicionales de estafas financieras de gran escala. El caso Strategic Capital Agency, también conocido como Grupo Inverforx, cuenta con cuatrocientas tres carpetas de investigación, cuatrocientas veinte víctimas y un monto patrimonial de aproximadamente setecientos millones de pesos. En este esquema, los asesores ofrecían rendimientos entre el veinte por ciento y el setenta por ciento bajo un modelo piramidal, incumpliendo pagos para incentivar nuevas inversiones. Se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y ocho responsables están en prisión preventiva.

El caso Booster, identificado como XY Booster, registra trescientas dos carpetas de investigación con cuatrocientas treinta víctimas y pérdidas de unos cuatrocientos veinte millones de pesos. La empresa prometía rendimientos anuales del dieciséis coma seis por ciento sin tener facultades legales para captar recursos. Solo se ha ejecutado una de las cuatro órdenes de aprehensión libradas, obteniendo una vinculación a proceso. Por otro lado, el caso Desarrollo Ejecutivo BRAJ involucra a sesenta y ocho víctimas con un monto de unos veinte millones de pesos en estafas inmobiliarias falsas vinculadas al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.