Fiscalía de Edomex Inicia Investigación por Presunto Maltrato Animal en Tecámac

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha abierto una investigación de oficio tras la difusión de información sobre la posible orden de sacrificio de 10,000 perros en situación de calle durante la administración de Mariela Gutiérrez en Tecámac. Los hechos podrían configurar delitos contemplados en el Código Penal estatal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado una investigación de oficio ante las alarmas generadas por presuntos actos de maltrato animal . Esta acción se desprende de declaraciones públicas y material difundido en redes sociales y medios de comunicación, donde se señala que durante la administración de Mariela Gutiérrez al frente del municipio de Tecámac , específicamente entre 2019 y 2023, se habría ordenado la muerte de aproximadamente 10,000 perros en situación de calle.

La institución ha informado a través de su cuenta en la red social X que las indagatorias buscan esclarecer la veracidad de estos señalamientos y determinar si los hechos pudieran encuadrar en delitos establecidos en el Código Penal del Estado de México. Se hace referencia particular a los artículos 235 Bis y 235 Ter, los cuales tipifican y sancionan las conductas relacionadas con el maltrato animal, así como las responsabilidades inherentes al manejo de animales. En caso de acreditarse las conductas denunciadas, los responsables podrían enfrentar severas sanciones penales. El objetivo primordial de esta investigación, según ha precisado la Fiscalía, es deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar la ley de manera expedita para garantizar la protección de los animales y la ciudadanía.

La polémica estalló a raíz de la divulgación de un video que circuló ampliamente en plataformas digitales. En este material audiovisual, se realizaban afirmaciones contundentes sobre la supuesta orden de sacrificio de un número considerable de canes. Estas declaraciones generaron un torrente de cuestionamientos y críticas hacia la gestión de Mariela Gutiérrez, quien concluyó su mandato como alcaldesa de Tecámac.

En su defensa, la exfuncionaria emitió un mensaje a través de su cuenta de X, donde, si bien reconoció que se realizaron acciones para controlar la población de perros callejeros, argumentó que estas medidas se ejecutaron en estricto apego a las normas oficiales mexicanas y debido a que muchos de estos animales ya habían agredido a diversas personas. Gutiérrez también manifestó su convicción de que la información difundida en redes sociales tendía a descontextualizar la problemática, asegurando que su administración siempre tuvo una comunicación abierta y honesta con los ciudadanos de Tecámac.

La exalcaldesa reiteró que la problemática de los animales en situación de calle no es exclusiva de Tecámac, sino una realidad que afecta a todo el país, y destacó que durante su gestión se promovieron activamente campañas de adopción, recuperación y se gestionaron donaciones para atender esta situación. Añadió que la presencia de animales abandonados, la reproducción descontrolada y la existencia de animales enfermos y agresivos conllevan un sufrimiento extremo que no puede ser reducido a un simple enfrentamiento mediático de buenos contra malos.

Mariela Gutiérrez defendió su actuar argumentando que gobernar implica tomar decisiones difíciles, a menudo en ausencia de soluciones perfectas. Sostuvo firmemente que cada acción emprendida durante su periodo al frente del gobierno municipal se basó en un principio fundamental: reducir el sufrimiento de los animales, proteger a la población y actuar siempre conforme a la ley, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en general.

La investigación fiscal se centrará en verificar la legitimidad de las acciones emprendidas, el cumplimiento de los protocolos establecidos y la posible comisión de delitos de maltrato animal. La opinión pública se encuentra dividida ante este caso, con organizaciones protectoras de animales exigiendo justicia y esclarecimiento, mientras que otros sectores respaldan las declaraciones de la exfuncionaria, reconociendo la complejidad de la problemática de los animales en situación de calle y la necesidad de implementar medidas efectivas, aunque sean drásticas, para garantizar la salud pública y la seguridad ciudadana. La Fiscalía de Edomex tendrá la tarea de recabar pruebas, entrevistar a los involucrados y analizar la normativa vigente para emitir un veredicto que responda a las inquietudes sociales y legales que ha suscitado este caso.





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