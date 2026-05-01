Fiscalía de EE.UU. imputa a 10 funcionarios de Sinaloa por vínculos con el Cártel de Sinaloa; México inicia proceso de desafuero

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para el tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa. En México, diputados de Movimiento Ciudadano solicitaron el desafuero de los acusados, mientras la FGR revisa las pruebas presentadas por EE.UU.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, ha imputado a 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa por su presunta participación en una conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

El documento, presentado este jueves, señala que entre los acusados se encuentran el gobernador, un senador y un alcalde, quienes podrían estar involucrados en delitos como asociación delictuosa, colaboración con el narcotráfico, delincuencia organizada, encubrimiento, uso indebido de funciones y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, se menciona que desde 2021 existían señalamientos contra el gobernador Rocha Moya, durante su campaña electoral, por presuntamente recibir apoyo de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Este jueves, los diputados Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano (MC), y Gibrán Ramírez presentaron una solicitud ante la secretaría general de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero contra los funcionarios imputados. Álvarez Máynez argumentó que, al menos, los acusados deben enfrentar el proceso penal sin el amparo del fuero, ya que la denuncia fue presentada sin solicitud previa de una autoridad ministerial mexicana.

La petición busca que la Cámara de Diputados inicie el procedimiento para retirar el fuero a los funcionarios, permitiendo así que sean investigados y, en su caso, procesados penalmente. La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará las pruebas presentadas por Estados Unidos y, de ser necesario, llevará a cabo sus propias indagatorias para determinar si existen delitos perseguibles en México. La situación ha generado un intenso debate político y jurídico en el país.

Mientras algunos sectores exigen transparencia y justicia, otros cuestionan la legitimidad de las acusaciones, argumentando que podrían ser parte de una estrategia geopolítica. Sin embargo, la gravedad de los cargos, que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción, ha obligado a las autoridades mexicanas a actuar con celeridad. La FGR deberá evaluar las pruebas y decidir si hay suficientes elementos para proceder en contra de los imputados bajo las leyes mexicanas.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados deberá analizar la solicitud de desafuero y, en su caso, aprobarla para que los funcionarios puedan ser sometidos a proceso penal sin la protección del fuero constitucional





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