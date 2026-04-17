Fiscalía de Guanajuato Confirma Legalidad de Operativo en Juventino Rosas y Denuncia Obstaculización

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ratifica que agentes de la AIC actuaban en cumplimiento de una diligencia oficial en Juventino Rosas. La institución denuncia intimidación y amenazas contra sus elementos, reafirmando su compromiso con la legalidad y los derechos humanos. Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad para su debido esclarecimiento.

Juventino Rosas , Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha emitido una confirmación oficial respecto a los hechos recientemente difundidos a través de plataformas digitales. La dependencia estatal ha corroborado que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que aparecen en los videos sí forman parte de la institución y, de hecho, se encontraban ejecutando una diligencia de carácter oficial.

Esta actuación se enmarcaba dentro de una carpeta de investigación que se encontraba en proceso y que requería de la intervención policial. La Fiscalía, mediante un comunicado institucional, detalló que la intervención de los agentes de la AIC tuvo lugar en una zona limítrofe entre los municipios de Celaya y Juventino Rosas. Se enfatizó que la operación se llevó a cabo en estricto apego a las atribuciones legales conferidas a la institución y como parte de un procedimiento ministerial que estaba vigente. La representación social subrayó que existen registros documentales y testimoniales que demuestran de manera fehaciente que, durante el transcurso de la diligencia, la integridad física de las personas involucradas no fue vulnerada en modo alguno. Sin embargo, la Fiscalía también señaló que los servidores públicos encargados de llevar a cabo la diligencia fueron objeto de actos de intimidación y amenazas por parte de un grupo de individuos que se interpusieron en la actuación de la autoridad, intentando obstaculizar el cumplimiento de su deber. Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado manifestó su rotundo rechazo a cualquier tipo de acción que pretenda dificultar o impedir el ejercicio de sus funciones. Se reafirmó el compromiso de la institución de que su actuar se rige invariablemente por los principios fundamentales de legalidad, objetividad y el irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. La comunicación concluyó indicando que las investigaciones relacionadas con estos hechos continúan en desarrollo y se puso de relieve la apertura de la institución para que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de alguna irregularidad o que haya presenciado actos contrarios a la ley, acuda a las instancias correspondientes para presentar su denuncia. De esta manera, se garantiza que todos los hechos serán debidamente esclarecidos conforme a los procedimientos legales establecidos, asegurando la justicia y la transparencia





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