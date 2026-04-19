Fiscalía de París: Ausencia de Elon Musk no detiene investigación sobre X

La Fiscalía de París asegura que la comparecencia o ausencia de Elon Musk ante la justicia francesa no impedirá el avance de la investigación sobre la red social X, que indaga la difusión de material de abuso infantil y la creación de 'deepfakes'.

La Fiscalía de París ha declarado de manera categórica que la presencia o la incomparecencia del multimillonario Elon Musk ante los magistrados franceses, en el contexto de una investigación en curso contra la plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter), no representa en absoluto un impedimento para la continuación del proceso judicial.

El ente investigador francés está centrado en determinar la responsabilidad de la empresa en la propagación de imágenes de pornografía infantil, un delito extremadamente grave, así como en el uso de su avanzado modelo de inteligencia artificial para la generación de 'deepfakes'. Estos 'deepfakes', montajes digitales que se caracterizan por su alto grado de realismo y que a menudo tienen una naturaleza sexual explícita, son creados sin el consentimiento de las víctimas, lo que agrava aún más la ilegalidad de su difusión. La investigación, que fue formalmente abierta en enero de 2025, se dirige a posibles violaciones de la legislación vigente en Francia por parte de la plataforma X. La Fiscalía ha recordado de forma enfática, en declaraciones realizadas el pasado sábado y consultadas por la agencia AFP, que X, como cualquier otra plataforma digital operando en territorio francés, debe adherirse y cumplir estrictamente con las leyes del país. Los acontecimientos que han llevado a esta situación se precipitaron a principios de febrero, cuando las autoridades judiciales francesas llevaron a cabo registros en las oficinas de X y, de manera simultánea, emitieron una citación para Elon Musk, de 54 años de edad. El objetivo de esta citación era que el magnate, reconocido también por ser la cabeza de empresas innovadoras como SpaceX y Tesla, ofreciera explicaciones detalladas sobre los presuntos excesos y las infracciones detectadas en su red social. La fiscal Laure Beccuau ha sido la encargada de explicar la naturaleza de las pesquisas, señalando que tanto Musk como la anterior directora general de X, Linda Yaccarino, están siendo investigados en su calidad de administradores de la plataforma X durante el período en que se habrían cometido los hechos investigados. Sin embargo, la postura oficial de la Fiscalía es clara: la presencia física o la ausencia de estos directivos no constituye un obstáculo para que las investigaciones sigan su curso normal y se profundice en la recopilación de pruebas y en la determinación de responsabilidades. En la fase actual de este proceso, la plataforma X como entidad jurídica no está siendo objeto de acciones penales directas. La fiscal Beccuau había subrayado previamente que las declaraciones voluntarias de los directivos tienen como propósito permitirles exponer su propia versión de los acontecimientos y, en caso de ser necesario, detallar las medidas de adecuación y corrección que se hayan implementado o que se prevean implementar para resolver las problemáticas detectadas. Este caso, además, no es un hecho aislado, ya que la Fiscalía de París ha recordado que autoridades judiciales de otros países también han iniciado investigaciones paralelas contra X, lo que subraya la dimensión internacional de las preocupaciones sobre la gestión de contenidos en la plataforma





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