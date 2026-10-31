Fiscalía de Texas arresta a 13 personas por red de robo y contrabando de vehículos para cárteles mexicanos

La fiscalía del oeste de Texas arrestó a 13 personas y recuperó 29 vehículos, algunos convertidos en blindados artesanales llamados monstruos para los cárteles mexicanos.

La fiscalía del oeste del estado de Texas anunció esta semana el arresto de 13 personas que operaban una red de robo y contrabando de vehículos destinados a los cárteles mexicanos, en una operación que permitió recuperar 29 vehículos, algunos ya transformados en blindados artesanales conocidos como monstruos. La investigación reveló que las organizaciones criminales mexicanas están reclutando a ciudadanos y residentes estadounidenses para cruzar estos vehículos hacia el sur de la frontera.

Según las autoridades, los individuos trasladaban los automóviles y los entregaban a integrantes de los cárteles en México, donde son sometidos a modificaciones para resistir enfrentamientos violentos.

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Red de contrabando de vehículos blindados

La operación conjunta entre agencias estadounidenses descubrió una estructura dedicada al robo de camionetas de gran tamaño y motores potentes, que después son llevadas a territorio mexicano. Los especialistas señalan que los ladrones prefieren las pick up de gran tamaño porque permiten instalar blindajes capaces de soportar altos calibres y explosiones.

En una camioneta de ese tipo se pueden transportar cuatro o cinco sicarios, quienes pueden disparar desde el vehículo y usarlo como barrera de protección. La delincuencia organizada ha evolucionado y ahora los blindajes también se diseñan contra drones y explosiones.

Tres de los vehículos recuperados contenían explosivos, según informaron los agentes, lo que refleja el nivel de sofisticación de estas redes.

El Paso como punto principal de operación

El fiscal indicó que todo el país y El Paso, Texas, eran el principal punto de operación de esta red de cruzadores de autos. Las autoridades detectaron que los vehículos eran entregados a integrantes de los cárteles en México, donde se utilizan en los violentos combates entre organizaciones rivales o contra las autoridades.

Una camioneta llena de orificios de bala, que a todas luces estuvo en una batalla, llamó la atención de los investigadores. Los especialistas aseguran que los vehículos robados ya llevan un lugar predestinado y se venden a ciertas organizaciones criminales.

Sofisticación de los ladrones de vehículos

Según la policía, existen ladrones tan sofisticados que pueden abrir un vehículo mediante una aplicación en un celular o una tablet en menos de 90 segundos. Esta capacidad técnica facilita el robo de camionetas que luego son trasladadas al sur de la frontera.

La guerra entre los cárteles en México está demandando cada vez más vehículos para convertirlos en blindados artesanales llamados monstruos, que se usan en los violentos combates entre sí o contra las autoridades. La operación de la fiscalía de Texas representa un golpe a esta cadena de suministro que abastece a las organizaciones criminales.

El arresto de las 13 personas y la recuperación de los 29 vehículos, algunos con explosivos, evidencian la magnitud de una red que operaba desde Estados Unidos hacia México y que se nutre del reclutamiento de ciudadanos y residentes estadounidenses para cruzar los automóviles por la frontera.