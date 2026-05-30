Fiscalía GAM lidera en acuerdos reparatorios y avances en gestión de casos en la Ciudad de México

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, destacó durante una visita a la Fiscalía de Investigación Territorial Gustavo A. Madero los logros en acuerdos reparatorios, implementación del Modelo de Gestión de Casos y regularización de bienes asegurados. La dependencia informó avances significativos en la restitución de inmuebles y vehículos, así como la rehabilitación de infraestructura tras un incendio en 2024.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha reportado avances sustanciales en materia de gestión de Investigación y resolución de carpetas, particularmente en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante una visita de supervisión, la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, señaló que esta demarcación concentra una de las mayores cargas de trabajo de la institución debido a su alta densidad poblacional. Sin embargo, también resaltó que es la que más acuerdos reparatorios ha concretado, tanto entre Fiscalías Territoriales como especializadas.

La visita se enfocó en evaluar la implementación del Modelo de Gestión de Casos (MOG), el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), la recuperación de bienes asegurados y la mejora de espacios operativos. Estas acciones se enmarcan en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, cuyo objetivo es optimizar la gestión institucional, mejorar la atención a la ciudadanía y generar más resultados para las víctimas.

La coordinadora general de Investigación Territorial, Elizabeth Hernández Hernández, detalló que de enero a mayo de 2026 se alcanzaron 472 acuerdos reparatorios a través de los MASC, demostrando la efectividad de esta estrategia para resolver conflictos de manera más ágil y satisfactoria. Además, indicó que la Fiscalía GAM está entre las que muestran mayor avance en la implantación del MOG, una herramienta que permite organizar las cargas de trabajo, fortalecer el seguimiento de las carpetas y agilizar la atención de los asuntos.

Como parte de este proceso de ordenamiento, desde febrero de 2025 se revisaron y regularizaron aproximadamente 20 mil carpetas que ya contaban con determinación ministerial, mejorando así la administración de los registros institucionales. En cuanto a bienes asegurados, la fiscal de Investigación Territorial en GAM, Erika Montebello Guevara, informó que se ha trabajado en su atención y regularización.

En el rubro de inmuebles, de los 400 que existían al inicio de la administración, 354 ya fueron restituidos a sus legítimos propietarios, lo que equivale a un avance cercano al 90 por ciento. Actualmente quedan 46 inmuebles bajo resguardo. Respecto a vehículos, de un inventario de mil 700 unidades registrado en 2025, mil 267 ya fueron devueltos, dados de baja o entregados a las autoridades correspondientes, representando un progreso del 74.5 por ciento. Quedan 433 vehículos asegurados.

Estas acciones han permitido un mayor control institucional, mejores mecanismos de seguimiento y mayor certeza en los procesos de administración, resguardo y restitución. La fiscal general reconoció la labor del personal de la Fiscalía GAM y subrayó que la institución debe enfocarse no solo en abrir carpetas y solicitar actos de investigación, sino también en buscar acuerdos reparatorios o judicializar los casos, pues eso es lo que la ciudadanía espera.

Finalmente, se revisaron las obras de rehabilitación en la zona de galeras, afectada por un incendio en diciembre de 2024, que ahora cuenta con condiciones operativas mejoradas tras una remodelación integral





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