Fiscalía General Reconoce Alta Cifra Negra de Delitos y Presenta Plan Estratégico 2026-2029

Ernestina Godoy, titular de la FGR, admitió que más del 90% de los delitos no se denuncian en México y presentó un plan para fortalecer la procuración de justicia, enfocándose en desaparición de personas, extorsión y feminicidio. Se destaca la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy , compareció ante el Senado de la República para presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, revelando una preocupante realidad sobre la impunidad y la desconfianza en las instituciones de justicia en México.

Durante su intervención, Godoy reconoció la existencia de una significativa cifra negra de delitos que no son denunciados, estimando que esta supera el 90 por ciento en muchos casos. Esta omisión en la denuncia, según datos del INEGI, se debe a la falta de confianza de la ciudadanía en las fiscalías y al temor a posibles actos de corrupción.

La fiscal general enfatizó su compromiso de colaborar con los tres poderes del gobierno, dejando de lado cualquier consideración partidista o interés político, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. El Plan Estratégico presentado se centra en tres delitos prioritarios: la desaparición de personas, la extorsión y el feminicidio, buscando implementar estrategias efectivas para su combate y prevención.

La estrategia contra la extorsión, en particular, se basa en la atención inmediata a las víctimas, el uso de inteligencia operativa, la coordinación interinstitucional y la persecución penal estratégica para desarticular las redes criminales que operan en este ámbito. Godoy destacó que el plan se fundamenta en la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico para mejorar la calidad de las investigaciones y construir casos sólidos que puedan ser judicializados con éxito.

La senadora panista Guadalupe Murguía, durante la comparecencia, realizó un análisis crítico del Plan Estratégico, reconociendo su seriedad y honestidad en el diagnóstico de los problemas que enfrenta la Fiscalía General de la República. Sin embargo, Murguía señaló que el documento revela que nueve de cada diez delitos no son investigados ni judicializados, lo que confirma la magnitud de la cifra negra.

Además, advirtió que solo el 7.14 por ciento de los casos que sí son investigados y judicializados obtienen una sentencia, y esto generalmente a través del procedimiento abreviado, lo que implica una negociación con el acusado. La senadora también resaltó que seis de cada diez personas no confían en la Fiscalía y temen que puedan ocurrir actos de corrupción.

Murguía cuestionó la falta de un eje estratégico específico para abordar el problema de la cifra negra y el rezago en la atención de los casos que la Fiscalía recibió. Godoy reconoció la necesidad de mejorar la atención a las víctimas en las fiscalías, donde a menudo son maltratadas y obligadas a esperar largas horas, y se comprometió a ajustar las actuaciones de la institución para generar mayor confianza en la ciudadanía.

La fiscal general admitió que existe un imaginario social negativo en torno a las fiscalías, y que es necesario cambiarlo para fomentar la denuncia de delitos y fortalecer el sistema de justicia. La colaboración interinstitucional y la transparencia serán claves para lograr este objetivo.

En otros acontecimientos relevantes, se informa sobre la exigencia del expresidente Donald Trump de que se despida al humorista Jimmy Kimmel, así como la conclusión de la contingencia ambiental en el Valle de México y las implicaciones del programa Hoy No Circula. Adicionalmente, comunidades indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas en Sinaloa se preparan para oponerse a proyectos que podrían dañar las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo, como la planta de metanol Pacífico Mexinol.

Finalmente, se anuncia la implementación de medidas para eliminar el pago en efectivo a partir del 1 de mayo, con el objetivo de modernizar el sistema financiero y combatir la corrupción. Estos eventos, aunque diversos, reflejan la complejidad de la situación actual en México, donde se enfrentan desafíos en materia de justicia, medio ambiente, economía y política.

La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son fundamentales para superar estos desafíos y construir un país más justo y próspero. La fiscalía, con su nuevo plan estratégico, tiene la responsabilidad de liderar los esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia y garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos, abordando de manera efectiva la cifra negra y la desconfianza en las instituciones





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FGR Ernestina Godoy Cifra Negra Delitos Plan Estratégico Justicia Impunidad Desconfianza Extorsión Desaparición De Personas Feminicidio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

San Antonio de Acatita Reconoce el Impacto Positivo de la Administración de Tomás Gutiérrez MerinoHabitantes de San Antonio de Acatita, Ramos Arizpe, expresan su agradecimiento al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por las acciones que responden a sus necesidades, destacando la construcción de una explanada comunitaria y mejoras en servicios básicos y apoyo al campo.

Read more »

Entrenador reconoce error y prepara al equipo para los desafíos de la LiguillaEl entrenador del equipo azulcrema habló sobre su error, la presión de la afición y la importancia de aprender de los errores. Destacó la experiencia del equipo y la igualdad en los Clásicos, preparando al grupo para los próximos partidos.

Read more »

Trump y funcionarios, probables objetivos de tirador en cena de medios: fiscal general de EUDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Baja California: Histórica reforma constitucional reconoce derechos de los animalesDe la mano de Marina del Pilar

Read more »

Bellakath reconoce el talento de Emiliano Aguilar y no descarta una colaboraciónLa cantante habló sobre el esfuerzo del rapero para abrirse paso en la industria musical sin el apoyo de su famoso papá, Pepe Aguilar

Read more »

Ernestina Godoy se reúne con la Comisión de Justicia del Senado“Cuando tomé protesta como fiscal general, me comprometí a realizar acciones puntuales para mejorar la calidad de la procuración de justicia' dice la fiscal general de la República

Read more »