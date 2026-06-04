Fiscalía implementa operativo especial para la jornada electoral en la Región Centro-Desierto

La Fiscalía General del Estado implementará un operativo especial de prevención, vigilancia y atención ciudadana en los 13 municipios de la Región Centro-Desierto con motivo de la jornada electoral del próximo domingo.

La Fiscalía General del Estado implementará un operativo especial de prevención , vigilancia y atención ciudadana en los 13 municipios de la Región Centro-Desierto con motivo de la jornada electoral del próximo domingo, informó el delegado regional, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario señaló que, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, todo el personal de Ministerios Públicos, agentes investigadores, peritos y policías estará trabajando desde las 07:00 de la mañana y permanecerá activo hasta que concluya la elección y sean entregados los paquetes electorales a las autoridades correspondientes. Lazo Chapa explicó que el objetivo principal es garantizar que el proceso se desarrolle en orden y tranquilidad, además de brindar atención inmediata a cualquier ciudadano que desee presentar una denuncia relacionada con posibles delitos electorales.

Para ello, la Fiscalía instalará 14 puntos de atención distribuidos en los 13 municipios de la región. En aquellas localidades donde no existe una sede permanente de la dependencia, se desplegarán grupos integrados por ministerios públicos, policías y peritos, principalmente en las plazas principales, para facilitar la recepción de denuncias sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a Monclova.

El delegado destacó que la vigilancia también incluirá la supervisión del cumplimiento de la Ley Seca, en coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales. Los operativos estarán enfocados en verificar que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas permanezcan cerrados y respeten las disposiciones establecidas durante el proceso electoral.

Precisó que las personas sorprendidas consumiendo alcohol en la vía pública incurren en una falta administrativa cuya atención corresponde a las autoridades municipales, mientras que las restricciones electorales se centran en impedir la venta de bebidas embriagantes. En cuanto a versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto grupo de hackers que estaría generando amenazas relacionadas con la elección en Monclova, Lazo Chapa aseguró que hasta el momento la Fiscalía no cuenta con denuncias ni reportes que confirmen dicha situación.

No obstante, indicó que cualquier señalamiento será canalizado a la Policía Cibernética para su monitoreo e investigación. Finalmente, señaló que todas las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno participarán en el operativo electoral y afirmó que, hasta ahora, no existen indicios de situaciones de riesgo que pudieran afectar la votación.

"Esperamos que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad y que los ciudadanos puedan acudir a ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo", concluyó. La Fiscalía también instalará puntos de atención en las plazas principales de las localidades donde no existe una sede permanente de la dependencia, para facilitar la recepción de denuncias de los ciudadanos.

Además, se desplegarán grupos integrados por ministerios públicos, policías y peritos para supervisar el cumplimiento de la Ley Seca y verificar que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas permanezcan cerrados y respeten las disposiciones establecidas durante el proceso electoral. La Fiscalía no cuenta con denuncias ni reportes que confirmen la existencia de un supuesto grupo de hackers que estaría generando amenazas relacionadas con la elección en Monclova, pero cualquier señalamiento será canalizado a la Policía Cibernética para su monitoreo e investigación.

Las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno participarán en el operativo electoral y no existen indicios de situaciones de riesgo que pudieran afectar la votación. La Fiscalía espera que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad y que los ciudadanos puedan acudir a ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalía Operativo Especial Jornada Electoral Región Centro-Desierto Prevención Vigilancia Atención Ciudadana Ministerios Públicos Policías Peritos Puntos De Atención Ley Seca Corporaciones De Seguridad Votación.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persiste preocupación fiscal en Colombia rumbo a relevo de PetroLa calificadora advirtió que el próximo Presidente deberá enfrentar un déficit fiscal elevado y que cualquiera de los dos candidatos enfrentará

Read more »

La necesidad de una reforma fiscal profunda en MéxicoMéxico necesita una reforma fiscal profunda para elevar ingresos tributarios, asegurar eficiencia en la asignación y ejecución del gasto público y reducir la deuda pública.

Read more »

Vicealmirante preso por huachicol fiscal acusa a la Marina de “obstruir la justicia”En la sexta carta enviada a Sheinbaum, Manuel Roberto Farías Laguna asegura que la Semar reserva información que su defensa requiere para aportar pruebas en su favor.

Read more »

Fiscal General de México niega investigar nuevos casos de triangulación de recursosEl Fiscal General del Estado, Javier Flores, aseguró que si se presentan nuevas denuncias y pruebas, las investigará, pero niega investigar casos de triangulación de recursos atribuidos al Gobernador Samuel García.

Read more »