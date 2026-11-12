Fiscalía investiga agresión con cuchillo contra Marisol en Guanajuato y requiere donantes

La FGE investiga la agresión con cuchillo contra Marisol Loaiza en Guanajuato. Su familia solicita 10 donantes de sangre hasta el 13 de noviembre para su recuperación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato ha formalizado una carpeta de investigación tras la brutal agresión con cuchillo que sufrió Marisol Loaiza en la capital del estado. El hecho ocurrió este pasado miércoles, donde el personal de seguridad y paramédicos actuaron rápidamente para asegurar la escena y brindar atención médica inmediata a la joven víctima, iniciando así el proceso legal para garantizar que no quede en impunidad.

Detalles de la agresión y detención

Los testigos presenciales relataron que Marisol se encontraba en un local comercial acompañado de un grupo de tres jóvenes cuando un joven de 20 años se acercó al lugar de forma individual. En cuestión de segundos, el agresor perpetró el ataque directo con un arma blanca contra la joven. La violencia del suceso fue tal que requirió la intervención inmediata de elementos de la Cruz Roja y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para estabilizar a la víctima en el sitio.

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Tras el incidente, la FGE ejecutó un operativo de búsqueda intensivo que permitió la captura de los presuntos agresores. La detención se llevó a cabo a 40 minutos después de las 7:00 de la noche del pasado miércoles. Entre los detenidos se encuentra el joven señalado por la víctima como el autor material del ataque, así como un menor de edad que fue registrado por las autoridades como parte de los involucrados en el evento delictivo.

Protocolo médico y solicitud familiar

Desde el momento de la atención prehospitalaria, se aplicó estrictamente el protocolo de acompañamiento para facilitar que Marisol pudiera presentar su denuncia formal ante el personal ministerial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó el respaldo necesario durante todo el proceso administrativo y legal. Aunque Marisol se reporta actualmente en estado estable, su familia ha debido gestionar urgentemente la logística de su tratamiento médico.

La madre de Marisol Loaiza, Marisol, publicó una ficha pública solicitando donantes de sangre de cualquier tipo en hospitales de Guanajuato. La familia necesita 10 donantes para apoyar la recuperación de la joven, una solicitud que debe cumplirse entre este jueves y el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 de la mañana. La madre expresó públicamente su gratitud y esperanza para que el caso se haga viral y su hija reciba la justicia que merece.

Posiciones y consecuencias legales

Las autoridades estatales han dejado claro que no permitirán que el presunto agresor quede impune, integrando la carpeta de investigación desde las primeras horas tras la agresión. La Fiscalía General del Estado mantiene una postura firme ante estos hechos de violencia callejera, asegurando que cada paso del proceso legal se cumple rigurosamente. La intervención rápida de la SSC y la FGE ha sido crucial para asegurar a los implicados y preservar la evidencia necesaria para el juicio.

Mientras el proceso judicial avanza, la comunidad y la prensa local siguen de cerca la situación de Marisol. La solicitud de donantes de sangre destaca la gravedad de las heridas internas o la pérdida de sangre que sufrió durante el ataque con cuchillo. La familia continúa en espera de los resultados médicos y legales, confiando en la eficacia de las instituciones de seguridad para resolver el caso a favor de la víctima.