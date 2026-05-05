Fiscalía investiga homicidio en centro de rehabilitación; clausuran el lugar y detienen a cuatro personas

La Fiscalía General del Estado investiga un homicidio en un centro de rehabilitación, clausurando el lugar y deteniendo a cuatro personas, incluyendo dos internos y dos encargados. El caso ha generado una revisión sobre las condiciones de estos establecimientos.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la muerte registrada en un centro de rehabilitación corresponde a un homicidio, descartando cualquier causa natural. Según los hallazgos, cuatro personas están bajo investigación por su presunta participación en el crimen: dos internos y dos encargados del anexo, conocidos como 'padrinos'.

Estas cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su posible responsabilidad penal. En el marco de la investigación, autoridades de los tres niveles de gobierno, con el apoyo del Ejército Mexicano, llevaron a cabo un cateo en el inmueble ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia. Como resultado, el lugar fue clausurado y 136 internos fueron entregados a sus familiares. La investigación continúa en curso, mientras se recaban pruebas y declaraciones clave para esclarecer el caso.

Paralelamente, el cierre del centro ha abierto una revisión sobre las condiciones de operación de estos establecimientos y el deslinde de responsabilidades conforme avance el proceso legal. Este caso ha generado preocupación en la sociedad, ya que pone en evidencia posibles fallas en el sistema de rehabilitación y supervisión de estos centros. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la justicia y evitar que hechos similares se repitan en el futuro





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