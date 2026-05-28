Fiscalías de NY y NJ investigan a la FIFA por precios inflados y cambios de asientos antes del Mundial 2026

Nueva York y Nueva Jersey abren una investigación contra la FIFA por presuntas manipulaciones en la venta de boletos del Mundial 2026, que habrían elevado artificialmente los precios y reasignado asientos a zonas menos deseables.

Las fiscalías de los estados de Nueva York y Nueva Jersey han anunciado la apertura de una investigación formal contra la FIFA , la entidad organizadora del fútbol mundial, por presuntas irregularidades en la venta de entradas para el próximo Mundial 2026 .

La causa se origina en una serie de denuncias recibidas de aficionados que afirman haber sido engañados respecto a la ubicación final de sus asientos y al método de fijación de precios utilizado en la fase inicial de la comercialización. Según el comunicado conjunto de ambas oficinas del Ministerio Público, el caso examina posibles prácticas que habrían provocado un aumento artificial del coste de los boletos, así como posteriores modificaciones en la clasificación de las zonas del estadio, lo que habría beneficiado a ciertos grupos de compradores a expensas del público general.

Los testimonios recopilados señalan que, después del lanzamiento oficial de la venta de entradas, varias áreas originalmente catalogadas como "Categoría 2" fueron reclasificadas de forma repentina como zonas "premium" o de mayor demanda, lo que supuso un notable alza en sus precios. En varios casos, los compradores que adquirieron sus boletos basándose en los mapas de asiento publicados inicialmente fueron reasignados a ubicaciones menos deseables, como zonas detrás de las porterías, esquinas alejadas del campo o asientos con vista obstruida.

Uno de los episodios más citados corresponde al caso de Jordan Likover, quien adquirió entradas catalogadas como premium para partidos en el MetLife Stadium, pero recibió asientos en secciones de menor valor que los anunciados. Esta práctica ha generado una ola de críticas y ha despertado sospechas sobre la transparencia del proceso de venta, sobre todo cuando se detectó que amplias áreas laterales del nivel inferior del estadio estaban reservadas exclusivamente para paquetes de hospitalidad, quedando fuera del alcance de los compradores particulares.

Las autoridades estadounidenses buscan determinar si el llamado "calendario escalonado" de la venta de boletos, junto con diversas declaraciones públicas de la FIFA, influyeron en la escalada de precios a medida que aumentó la demanda. Actualmente, el precio medio de una entrada para los ocho partidos programados en el MetLife Stadium se sitúa alrededor de los 2.790 dólares, una cifra que supera ampliamente los valores habituales de torneos internacionales previos.

La investigación también abordará la posible falta de información clara en los sistemas de reserva online, donde en numerosas ocasiones no se mostraba disponibilidad en las zonas más atractivas, lo que habría impedido a los aficionados comparar opciones y tomar decisiones informadas. Si se confirman las irregularidades, la FIFA podría enfrentarse a sanciones significativas y a la obligación de reembolsar a los compradores afectados, además de la potencial pérdida de confianza del público en futuros eventos organizados por la entidad





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