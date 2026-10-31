Fiscalías estatales de México operan con menos de la mitad de herramientas tecnológicas para investigar delitos

Un estudio de México Evalúa y Friedrich Naumann revela que 20 de 29 fiscalías estatales cuentan con menos de la mitad de 14 herramientas tecnológicas para la investigación criminal.

Un estudio elaborado por México Evalúa y la fundación Friedrich Naumann reveló que 20 de las 29 fiscalías estatales que proporcionaron información cuentan con menos de la mitad de las 14 herramientas tecnológicas examinadas para la investigación criminal. El documento, difundido en México, advierte además una falta de planes de integración de esos sistemas y una desconexión entre las plataformas disponibles y el trabajo cotidiano de las fiscalías.

Herramientas tecnológicas ausentes en las fiscalías

El análisis midió la disponibilidad de 14 categorías de herramientas y aplicaciones digitales que, según los investigadores, constituyen un mínimo deseable para la función investigadora. Entre ellas se incluyen la identificación de huellas digitales, las cámaras corporales de policías, la identificación facial, la toma de denuncia, la identificación de ADN, la documentación y gestión de casos, la identificación de armas y el desbloqueo y extracción de datos de celulares.

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La lista también contempla la recepción de denuncias en tiempo real, el rastreo de direcciones IP, los apoyos visuales para evidencia, el seguimiento en tiempo real de patrullas y el análisis de big data. Los resultados muestran carencias extendidas en varias de estas categorías entre las fiscalías que respondieron al estudio.

Un total de 19 fiscalías estatales reportaron no contar con sistemas para la identificación facial de personas. Cuatro señalaron que carecían de sistema de identificación de armas, 15 no contaban con herramientas de análisis masivo de información y 20 no disponían de sistemas para localizar sus patrullas en tiempo real.

Recarga de trabajo y falta de personal

El documento señala que las fiscalías y procuradurías enfrentan una elevada recarga de trabajo y una disponibilidad limitada de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y analistas, lo que dificulta la investigación eficiente de los delitos. Ante la insuficiencia de personal y la conexidad entre casos de distintos fueros, la estrategia considera fundamental optimizar el uso de herramientas como el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, el Sistema de Índices Combinados de ADN y los sistemas de análisis de voz.

Asimismo, el estudio subraya la necesidad de asegurar la interoperatividad de esas herramientas con base en datos estatales y federales. Los especialistas advirtieron que las fiscalías carecen de una planificación adecuada para integrar los sistemas tecnológicos a la investigación criminal.

Explicaron que, en algunos casos, los sistemas tecnológicos de las fiscalías no están interconectados y carecen de capacidades suficientes para utilizar información y organizar el trabajo, lo que genera ineficiencias, retrasos y problemas de comunicación. A nivel operativo, también identificaron una desconexión entre las herramientas tecnológicas de investigación y la teoría del caso, es decir, la explicación de los hechos que la fiscalía busca acreditar mediante las pruebas presentadas ante un juez.

Contraste entre fiscalías y experiencias positivas

Los datos recabados muestran una gran disparidad entre entidades. Morelos reportó contar solo con una herramienta; Jalisco, dos; Yucatán, tres, mientras que Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur informaron de cinco cada una.

Las fiscalías de Nayarit y Puebla no accedieron a compartir su información, mientras que los investigadores tampoco pudieron obtener los datos de Aguascalientes. La Fiscalía General de la República, institución de carácter federal, tampoco proporcionó información.

La especialista destacó algunas experiencias que considera positivas, como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y los mecanismos de recepción de denuncias digitales utilizados por la policía en Querétaro. Sin embargo, señaló que estas iniciativas todavía constituyen excepciones.

En el caso de herramientas para proteger al personal y la calidad de las investigaciones, Guanajuato y Nuevo León reportaron usar el GPS para ubicar patrullas. No obstante, el estudio señala que esa tecnología debe complementarse con plataformas capaces de almacenar la información de recorridos y monitorear simultáneamente las unidades.

Respecto del uso de cámaras corporales utilizadas por policías de investigación, Querétaro reportó contar con un sistema de monitoreo y videograbación en tiempo real. Otras 24 entidades reportaron no contar con esa tecnología. El Estado de México clasificó esa información como reservada y tres entidades no contestaron.

En materia de identificación facial, Baja California reportó haber desarrollado un sistema propio y Chiapas informó que disponía de uno, aunque no precisó su nombre. El estudio también indica que 20 fiscalías reportaron usar el sistema diariamente, lo que refleja distintos niveles de aprovechamiento.

Límites del estudio y evaluación pendiente

Para evaluar el aprovechamiento de herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal, sería necesario conocer no solo su disponibilidad, sino también en cuántas investigaciones se utilizan, qué evidencias permiten obtener y en qué medida contribuyen al esclarecimiento de los delitos. Sin embargo, el estudio de México Evalúa y la fundación Friedrich Naumann no dispone de información suficiente para ello.

El análisis se concentra en las herramientas reportadas por las fiscalías y en las capacidades declaradas por las instituciones. La investigación se propuso conocer el uso de herramientas tecnológicas en la gestión de casos, para proteger al personal y la calidad de las investigaciones, para la investigación de casos y para facilitar los procesos en justicia penal.

Los especialistas coinciden en que la disponibilidad de tecnología, por sí sola, no garantiza mejores resultados. La integración de los sistemas, la capacitación del personal y la vinculación con la teoría del caso aparecen como condiciones necesarias para que esas herramientas contribuyan de manera efectiva al esclarecimiento de los delitos.

El documento también advierte sobre las dificultades para obtener información completa de las fiscalías, lo que limita una evaluación integral del uso de tecnología en la investigación criminal. La ausencia de datos de la Fiscalía General de la República y de varias entidades refuerza esa limitación.