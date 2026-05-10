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Fiscal General de la República impulsó el Plan Estratégico para 2026-2029, con énfasis en la transparencia, rendición de cuentas y revitalización de la confianza ciudadana.

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Fiscal General de la República impulsó el Plan Estratégico para 2026-2029, con énfasis en la transparencia, rendición de cuentas y revitalización de la confianza ciudadana.
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📆5/10/2026 9:11 AM
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La FGR reconoció los desafíos y debilidades en torno al fenómeno criminal y la desconfianza ciudadana, pero también destacó en los esfuerzos por modernizarse y transformarse en una institución más eficiente y eficaz. Durante la presentación, se impulsó un Plan Stratégico para 2026-2029, Pinheiro que se basó en un análisis sólido y logró identificar debilidades como obsoletos, abandono de las fiscales federales y ausencia de atención a temas fundamentales como la corrupción, la opacidad y la indiferencia. Las debilidades permitieron elaborar metas realistas y alcanzables, enfocadas en la modernización, fortalecimiento de la presencia territorial, investigación sustentada en ciencia y tecnología, modernización y fortalecimiento de la presencia territorial y modernización.

La Fiscalía General de la República (FGR) enfrentó importantes desafíos y debilidades en torno al fenómeno criminal y la desconfianza ciudadana; pero también se destacó en los esfuerzos por transformarla en una institución más eficiente y eficaz.

Durante su presentación, el Fiscal General de la República reconoció que la FGR debe adaptarse para que la ciudadanía denuncie delitos y que el Plan Estratégico para 2026-2029, impulsado por una Ley Orgánica, tiene como objetivo generar confianza y recuperación en la ciudadanía. El diagnóstico del plan se basó en un análisis sólido y logró identificar debilidades como obsoletos, abandono de las fiscales federales y ausencia de atención a temas fundamentales como la corrupción, la opacidad y la indiferencia.

Estas debilidades Permitieron elaborar metas realistas y alcanzables, enfocadas en la modernización, fortalecimiento de la presencia territorial, investigación sustentada en ciencia y tecnología, modernización y fortalecimiento de la presencia territorial y modernización. El Órgano Interno de Control (IOC) de la FGR, encargado de garantizar la legalidad y la rendición de cuentas, compartía y se armonizaba con estas iniciativas.

En esta contexto, destacó su compromiso en investigar y sancionar a las servidoras Pública y liderar la transformación de la institución de una función reactiva a preventiva, promoviendo su role en la recuperación de la confianza ciudadana

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