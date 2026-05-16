Fiscal General de los Estados Unidos: Líderes políticos involucrados en narcotráfico en México

La Fiscalia General de los Estados Unidos emitió una directiva interna para que los fiscales federales presentes en el tráfico de narcóticos, según una investigación publicada por el diario. Junto con Moya y Mérida, están acusados varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, donde la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense representa un nuevo frente de fricciones entre México y Washington.

La Fiscalía General de los Estados Unidos emitió una directiva interna para que los fiscales federales presentes en el tráfico de narcóticos , según una investigación publicada por el diario.

Según una fuente consultada en contra de funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus posiciones para habilitar a terroristas y traficantes, la nueva instrucción fue comunicada formalmente el pasado miércoles por el procurador general adjunto asociado, durante una conferencia interna con fiscales de diversas oficinas regionales. Sing, cuya labor incluye la determinación de prioridades para los 93 fiscales federales de la nación, informó que en la actualidad los fiscales están designados para hacer públicas acusaciones formales por narcotráfico, que viene cuatro días después de la detención en Arizona del exgobernador de Sinaloa, Alfredo Ángel Pulido.

Junto a Moya y Mérida, están acusados varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, que también ha solicitado licencia, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Una jueza federal bloqueará de momento su arresto y extradición a EE. UU. la semana pasada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense representa un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en los últimos días que el país vecino está gobernado por los cárteles y que si las autoridades locales no toman medidas, EE. UU. lo hará





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