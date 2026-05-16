Fiscalia captura a Donovan "N" en posesión de arma de fuego y citas durante investigación por triple homicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Donovan "N" por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio de tres personas, y Capturó a Donovan "N" en posesión de arma de fuego y citas durante investigación por triple homicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Donovan "N" por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de tres personas, ocurriendo el pasado 29 de abril en la colonia Francisco Villa, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría amenazado con un arma de fuego a las víctimas mientras su acompañante presuntamente realizó los disparos que provocaron la muerte de las tres personas. La indagatoria también señala que Donovan "N" grabó los hechos con un teléfono celular antes de escapar junto con otro sujeto a bordo de una motocicleta





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