Five Experienced Italian Blue Divers Died After Being Confined Underwater in Maldives : Their Last Moments Translated from Italian News

After being confined underwater due to a misdirected navigation error, five experienced Italian blue divers faced the worst tragedy of diving in the history of Maldives as recorded on cameras which were taken by some members of group. The bodies of Monica Montefalcone, her daughter Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri and instructor of diving Gianluca Benedetti were recovered.

Según el equipo de élite enviado para recuperar los cuerpos, cinco buceadores italianos que se ahogaron en las Maldivas el jueves pasado podrían haberse desorientado y entrado en pánico al encontrarse en una cueva submarina sin una salida clara, especialmente en la tercera y última cámara de las cuevas en el atolón de Vaavu.

Los cuerpos de Monica Montefalcone, de 52 años, su hija Giorgia Sommacal, de 20, Muriel Oddenino, de 31, y Federico Gualtieri, de 31, fueron encontrados el lunes cerca de la entrada de la tercera cámara, y el cuerpo del instructor de buceo, Gianluca Benedetti, de 44 años, cerca de la misma cámara. El sistema de cuevas incluye una primera cámara conectada a una segunda por un corredor de unos 30 metros de largo y 3 metros de ancho.

Según el grupo de buzos finlandeses contratados para encontrarlos, el grupo italiano debió haber entrado por error en la tercera cámara y haberse atrapado allí, sin posibilidad de escapar debido al banco de arena y la inexistencia de salida. Según la directora ejecutiva de DAN Europe, Laura Marroni, el grupo utilizaba bombonas de oxígeno estándar de 12 litros, no adecuadas para profundidades inferiores a 30 metros, y habrían tenido poco tiempo para dar la vuelta.

Dos últimos cuerpos fueron recuperados el miércoles dando por finalizada la misión. Una sexta víctima, el sargento mayor Mohamed Mahudhee , buzo militar, falleció el sábado a causa del síndrome de compresión subacuática mientras intentaba localizar los cuerpos. Aunque estaba entre los mejores buceadores de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, no estaba entrenado para la misión fatal, según su mentor militar, Shafraz Naeem





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