Flávio Bolsonaro viaja a Washington para reunirse con Trump tras escándalo financiero

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro intenta revitalizar su campaña con un encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump, tras las filtraciones que lo vinculan con un banquero acusado de fraude financiero, lo que ha mermado su apoyo en las encuestas.

El senador brasileño busca relanzar su campaña tras las filtraciones que lo vinculan con un banquero acusado de fraude financiero para respaldar su candidatura presidencial, menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve de pie junto a Trump, sentado en el escritorio del Bolsonaro. Hijo viajó el domingo por la noche a Washington en busca de un hueco en la agenda del mandatario para una reunión que no había sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca. El hijo de Jair Bolsonaro niega ilegalidades tras pedir apoyo financiero a banquero arrestado; audio desata polémica en Brasil.

El senador derechista buscaba con este encuentro un impulso a su candidatura después de la filtración que lo vincula con un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha lastrado su apoyo en las encuestas. Comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quien intentó influir de forma infructuosa en el proceso judicial por golpismo contra el padre de Bolsonaro.

Corte de Brasil ordena investigar al candidato presidencial Flávio Bolsonaro; es por supuestas calumnias contra Lula da Silva. El senador llama "hermano" al banquero y le pide una suma millonaria para financiar una película sobre su padre. Flávio Bolsonaro ha reconocido el vínculo con el banquero, pero ha negado que haya nada irregular en la financiación al tratarse de "dinero privado".

Las revelaciones han provocado un retroceso del candidato en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula después de haberlos colocado anteriormente en empate técnico. Interpol incauta más de 3 mil 300 armas y 56 toneladas de drogas en operativo en América Latina; México participó en operativo. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Aplazan hasta abril de 2027, entrada en vigor de segunda y tercera etapa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en CDMX





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