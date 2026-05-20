Flechas en Morena: figuraras del 'ala dura' critican estilo de liderazgo de Sheinbaum

Las figuras clave del 'ala dura' de Morena, encabezadas por Andy López Beltrán, Clara Brugada y Jesús Ramírez, mantenan una rebelión contra el estilo de mando de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de ejercir un liderazgo basado en el maltrato.

CDMX. - Figuras clave del 'ala dura' de Morena , encabezadas por Andy López Beltrán, Clara Brugada y Jesús Ramírez, mantienen una rebelión contra el estilo de mando de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de ejercir un liderazgo basado en el maltrato.

Las revelaciones las hace hoy el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero, donde señala que estos sectores han hecho de la crítica a la gestión de Sheinbaum un tema recurrente en sus reuniones, por considerarla visceral, autoritaria y propensa al maltrato hacia sus colaboradores, muy diferente a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

'Dicen que se ha normalizado en la presidenta Sheinbaum un estilo de mando basado en maltrato, gritos, groserías, reacciones viscerales y descalificaciones en público', refiere el editorialista respecto a los supuestos comentarios que hacen en reuniones privadas André López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo de AMLO; Clara Brugada, jefa de Gobierno, y Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidenta. Incluso, según lo expuesto por el periodista, personalidades de alto perfil han comenzado a confrontar directamente a la mandataria cuando intenta imponerse mediante supuestos gritos o descalificaciones





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