Tras una derrota ante el Barcelona, Florentino Pérez convoca elecciones adelantadas y lanza un desafío directo al empresario Enrique Riquelme, quien busca profesionalizar la gestión del club blanco.

El ambiente en el entorno del Real Madrid se ha tornado sumamente tenso tras el reciente y doloroso resultado obtenido en el enfrentamiento contra el FC Barcelona.

En un contexto de alta presión mediática y deportiva, el actual mandatario de la institución merengue, Florentino Pérez, decidió comparecer ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que rápidamente se convirtió en el centro de atención. Más allá del análisis táctico del partido, el presidente sorprendió a los asistentes al lanzar un desafío abierto a cualquier persona que aspire a liderar el club blanco.

En sus declaraciones, Pérez utilizó un tono provocador y cargado de ironía al referirse específicamente a un posible candidato, describiéndolo como el señor que habla con las eléctricas y que posee un acento mexicano, haciendo así una clara alusión a la figura de Enrique Riquelme. Enrique Riquelme no es un nombre desconocido en los círculos empresariales ni en las aspiraciones deportivas de alto nivel.

Este empresario, oriundo de la ciudad de Alicante en España, ha construido un imperio financiero basado en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Es el propietario y motor detrás del Grupo Cox Energy, una entidad líder en el sector de las energías renovables que ha logrado expandir su operatividad a nivel internacional, manteniendo una presencia sólida y estratégica en cuatro países distintos.

Aunque sus raíces están en suelo español, Riquelme ha establecido su residencia en México, país que ha influido en su forma de hablar y en su visión global de los negocios. Cabe recordar que este no es su primer intento de acercarse a la cima del club madrileño, ya que en el año 2021 ya había manifestado su intención de postularse, argumentando que el Real Madrid necesitaba una transición hacia una gestión hiperprofesional.

Según Riquelme, el club no puede seguir dependiendo de juntas directivas compuestas por amistades, sino que debe adoptar un modelo de gobernanza corporativa moderna para alcanzar un nivel de excelencia global, subrayando que ser un club global implica mucho más que realizar simples giras comerciales por Estados Unidos. La sorpresa mayúscula de esta convocatoria radica en que Florentino Pérez ha decidido adelantar el proceso electoral, a pesar de que legalmente aún le quedarían un par de años de mandato por delante.

Esta decisión ha sido interpretada por muchos como una maniobra de confianza absoluta o un desafío directo a sus detractores, quienes a menudo califican su gestión como una suerte de dictadura administrativa. En este sentido, Pérez ha instado abiertamente a Riquelme y a cualquier otro interesado a presentar sus candidaturas, retando la capacidad de aquellos que critican la dirección actual del equipo.

Para que cualquier aspirante pueda competir por la presidencia, debe cumplir con una serie de requisitos estatutarios sumamente rigurosos que Riquelme cumple con precisión. El empresario no solo posee la nacionalidad española, sino que cuenta con más de dos décadas de antigüedad como socio del club, un requisito indispensable para validar cualquier candidatura. Desde el punto de vista financiero, la solvencia de Riquelme es uno de sus mayores activos.

Gracias al éxito económico de Cox Energy, el empresario está en condiciones de presentar el aval patrimonial requerido, el cual asciende a la impresionante cifra de más de 187 millones de euros, asegurando así la estabilidad económica de la entidad en caso de asumir el mando. Además de su capacidad financiera, Riquelme posee un vínculo emocional y familiar con el club, siendo hijo de un antiguo miembro de la junta directiva que trabajó bajo la presidencia de Ramón Calderón.

Esta herencia madridista se complementa con su pasión por el deporte de élite, evidenciada en sus estrechos vínculos con el Team Rafa, el proyecto deportivo impulsado por el tenista Rafael Nadal para competir en el UIM E1 World Championship. Esta combinación de poder financiero, experiencia en gestión global y raíces institucionales convierte a Enrique Riquelme en un candidato disruptivo que podría cambiar el rumbo administrativo del Real Madrid si decide aceptar el reto lanzado por Pérez





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