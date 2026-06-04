Florentino Pérez promete el regreso de José Mourinho al Real Madrid si es reelegido

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha anunciado en un video de campaña que planea fichar a José Mourinho para el banquillo del club en caso de ganar las elecciones. Mourinho ya dirigió al equipo entre 2010 y 2013, logrando títulos importantes. La candidatura busca capitalizar la nostalgia por los éxitos pasados.

Florentino Pérez , presidente del Real Madrid , ha anunciado su intención de fichar a José Mourinho , conocido como 'The Special One', para el banquillo del club en caso de ser reelegido para un tercer mandato.

Esta declaración se realizó en un video publicado en la red social X por la candidatura de Florentino, donde se anticipa el regreso del estratega portugués. Mourinho ya tuvo una etapa exitosa en el Real Madrid entre 2010 y 2013, logrando la Copa del Rey (2010-11), la Liga Española (2011-12) y la Supercopa de España (2012).

Su posible regreso genera expectación entre los aficionados, aunque también surgen preguntas sobre la viabilidad del proyecto, considerando que Mourinho actualmente está ligado al Manchester City. La candidatura de Florentino enfatiza su continuidad al frente del club desde 2009, con un breve paréntesis entre 2006 y 2009, y ahora busca un tercer periodo tras decidir adelantar las elecciones.

El anuncio se produce en un contexto de especulaciones mediáticas, como se refleja en la frase 'Mientras en la tele hablan, hablan y hablan…', que sugiere una crítica a los rumores previos. Además, el video aborda otros temas de interés para los socios, como la gestión económica y deportiva, aunque el foco principal es la promesa de traer de vuelta a un entrenador de renombre mundial.

Este movimiento podría redefine la estrategia del club en los próximos años, apostando por la experiencia y el historial de Mourinho, quien es considerado uno de los técnicos más exitosos del fútbol moderno. Sin embargo, también se deben considerar las posibles tensiones con la plantilla actual y la adaptación a un fútbol que ha evolucionado desde su última etapa en el Madrid.

La candidatura de Florentino, con este anuncio, busca captar el apoyo de los socios prometiendo un regreso a los tiempos de gloria, algo que muchos aficionados anhelan tras años de transición. La noticia ha tenido eco en diversos medios, destacando la importancia de una decisión que podría marcar el futuro inmediato del equipo blanco.

En resumen, el posible fichaje de Mourinho se presenta como una pieza clave en la campaña de Florentino Pérez, quien confía en su historial y en la memoria colectiva de los éxitos pasados para asegurar la reelección





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