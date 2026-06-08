Florentino Pérez reafirma su mandato: una victoria contundente en las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez, a los 79 años, obtiene el respaldo mayoritario de los socios del Real Madrid, superando al candidato Enrique Riquelme y consolidando su liderazgo en el club más laureado del mundo.

El presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , ha superado con claridad las expectativas de la comunidad madridista al lograr una reelección histórica. Con 79 años y respaldado por una mayoría contundente de socios, el dirigente ha vencido al joven empresario Enrique Riquelme , quien había lanzado su candidatura tras la convocatoria de elecciones a solo un mes de haber sido anunciadas.

La votación, celebrada el 12 de mayo, fue precedida por una rueda de prensa inesperada en la que Florentino desmintió los rumores sobre su dimisión y defendió su gestión, señalando que los conflictos entre jugadores son inherentes a cualquier periodo y que la continuidad del proyecto es fundamental para enfrentar "las amenazas que se mueven en la sombra". En el discurso, el presidente también recordó los logros alcanzados durante sus dos períodos al frente del club (2000‑2006 y 2009‑presente), destacando la modernización del estadio, la consolidación del Real Madrid como la institución deportiva más rentable del planeta y la política de fichajes de alto nivel que ha mantenido la competitividad del equipo en todas las competiciones





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