Flow Fest 2026 anuncia cartel oficial con grandes estrellas del reguetón y regional mexicano en la Ciudad de México

El festival Flow Fest 2026 ha revelado su cartel oficial, encabezado por figuras como Anuel AA, Ozuna, Yandel sinfónico y Grupo Frontera, entre otros. El evento se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con preventa el 4 de junio y venta general el 5 de junio a través de Ticketmaster.

La Ciudad de México será escenario de una de las fiestas más grandes de reguetón con la edición 2026 del Flow Fest, cuyo cartel oficial fue revelado este lunes 1 de junio.

A través de redes sociales, la organización anunció que artistas como Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Ozuna, Kali Uchis y Yandel sinfónico encabezan el line-up del festival, que también incluye otras figuras destacadas del género urbano y del regional mexicano. El evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la escena musical latina, promete reunir a miles de fanáticos en dos jornadas llenas de energía y los mayores éxitos del momento.

El anuncio generó gran expectativa entre los seguidores, quienes ya alistan todo para la venta de entradas que se avecina. El Flow Fest 2026 se llevará a cabo los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El primer día, Grupo Frontera será el invitado especial, mientras que el segundo día, Justin Quiles y Lenny Tavarez compartirán escenario para presentar su tema "Superarte".

La preventa de boletos está programada para el jueves 4 de junio a partir de las 14:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster. La venta general comenzará el viernes 5 de junio, también a las 14:00 horas, por la misma plataforma. Esta estructura de ventas busca evitar saturación y ofrecer a los asistentes una experiencia de compra más ordenada.

El festival no solo destaca por su cartel estelar, sino también por su producción, que incluye escenarios de última tecnología, zonas de experiencias y una oferta gastronómica diversa. La Ciudad de México, como anfitriona, se prepara para recibir a visitantes de todo el país y del extranjero, lo que impulsará notablemente la actividad económica y turística de la zona.

El Flow Fest se ha distinguido por su capacidad para mezclar lo mejor del reguetón, el trap y el regional mexicano, creando un puente entre diferentes audiencias y subgéneros urbanos. Este año, la inclusión de artistas como Kali Uchis, que fusiona ritmos latinos con influencias internacionales, o Yandel en su formato sinfónico, demuestra la apuesta por la innovación y la calidad musical.

Para muchos fans, este festival no es solo un concierto, sino un evento cultural que refleja el poder y la evolución de la música urbana en el mundo. La expectativa es enorme, y se espera que ambos días agoten localidades rápidamente, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Además, el evento contará con medidas de seguridad y logísticas para garantizar el bienestar de los asistentes, en un entorno de celebración responsable. En definitiva, el Flow Fest 2026 perfila como una cita imperdible para los amantes de la música latina, consolidando a México como un centro neurálgico de la industria musical regional





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