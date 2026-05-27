FMI advierte que relajar la política monetaria muy rápido puede poner en riesgo la credibilidad de los bancos centrales en América Latina

Un estudio del Fondo Monetario Internacional señala que si los bancos centrales de la región flexibilizan demasiado pronto su política monetaria, podrían desanclar las expectativas de inflación, afectando la credibilidad construida. El análisis destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza, especialmente en países con memoria inflacionaria como México.

La credibilidad de los bancos centrales en América Latina se encuentra en una encrucijada. Según un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, si las autoridades monetarias de las principales economía s de la región relajan demasiado rápido su política monetaria, podrían poner en riesgo la credibilidad que han construido durante décadas.

El informe, titulado 'Anchoring inflation expectations: evidence from Latin America during post covid stress test', subraya que una política monetaria inesperadamente expansiva puede tener efectos negativos mucho más fuertes, dando lugar a un desanclaje de expectativas. Los autores, Philip Barret, Federico Dueñas y Christopher Evans, explican que las expectativas de inflación tienden a responder con mayor intensidad en los países de la región ante riesgos de inflación elevada, debido a la persistente 'memoria inflacionaria' que aún guardan los agentes económicos, consumidores y empresarios que fijan los precios.

Este legado de los episodios de hiperinflación de las décadas de 1980 y 1990 en países como Chile, Colombia, México y Uruguay sigue influyendo en la forma en que los bancos centrales diseñan y comunican sus políticas. El estudio destaca que una vez que un banco central ha alcanzado credibilidad, la transparencia en la comunicación y la rendición de cuentas se vuelven fundamentales para mantener ancladas las expectativas de inflación, incluso frente a choques inesperados.

La credibilidad se define como la capacidad del banco central para influir en las expectativas inflacionarias, y se preserva cuando queda expuesto su compromiso antiinflacionario a través de un proceso claro de comunicación. Los regímenes de objetivos de inflación, adoptados por varios países de la región, requieren que la autoridad monetaria ejecute su mandato en entornos económicos complejos, donde la transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave.

Sin embargo, el informe no analiza específicamente el caso de México ni el impacto de los precios internacionales de los energéticos derivados del conflicto en Medio Oriente, pero ofrece lecciones relevantes para el país. En el contexto mexicano, los datos muestran que, a pesar de una política restrictiva aplicada desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2025, el Banco de México no logró llevar la inflación al objetivo puntual del 3%.

Al iniciar el ciclo de flexibilización en marzo de 2024, con el primer recorte de la tasa de interés, la inflación se situaba en 4.42%, y desde entonces ha fluctuado por encima del límite superior del rango de variabilidad de la meta, sin converger al objetivo. La minuta de la reunión de política monetaria de mayo de 2026 revela que las expectativas de inflación de los especialistas del sector privado aumentaron: la mediana para el índice general en 2026 pasó de 4% a 4.38%, y para los siguientes cuatro años, de 3.75% a 3.8%.

Estos datos cobran relevancia en vísperas de la presentación del Informe Trimestral de Banxico, en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones sobre los precios de los energéticos. La advertencia del FMI resalta la importancia de mantener la prudencia en la política monetaria para no erosionar la credibilidad ganada con esfuerzo





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