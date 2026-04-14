FMI Ajusta al Alza Previsiones de Crecimiento para México en 2026 y 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) eleva las proyecciones de crecimiento económico para México en 2026 y 2027, aunque mantiene sus estimaciones por debajo de las del gobierno. Se analiza el contexto global y los riesgos asociados.

La economía mexicana, según la más reciente actualización del informe Perspectivas Económicas Globales del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), crecerá un 1.6 por ciento en 2026. Esta proyección representa una ligera mejora, ya que el FMI elevó en una décima su pronóstico inicial en comparación con la estimación difundida en enero. Este ajuste refleja la expectativa de una recuperación gradual, especialmente después del modesto avance del 0.6 por ciento registrado en 2025.

El año 2025 estará marcado por un entorno de menor dinamismo económico, lo cual condiciona las perspectivas a mediano plazo. El FMI anticipa que la economía mexicana iniciará una recuperación moderada en 2026, tras el bajo crecimiento del año anterior. Este escenario estará influenciado por diversos factores, incluyendo los ajustes en las finanzas públicas, las tasas de interés aún elevadas y un entorno comercial internacional que presenta desafíos y adversidades.

El informe también revisa al alza la previsión para 2027, situando el crecimiento de México en un 2.2 por ciento, superando el 2.1 por ciento previamente estimado hace tres meses. Con esta trayectoria, la segunda mayor economía de América Latina mantendría una expansión moderada en el mediano plazo, aunque el ritmo podría variar en función de múltiples factores. Es importante señalar que las proyecciones del FMI se mantienen por debajo de las estimaciones del Gobierno de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé para 2026 un crecimiento que oscila entre el 1.8 y el 2.8 por ciento, y para 2027 calcula un rango de 1.9 a 2.9 por ciento, según documentos oficiales difundidos a principios de abril. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ha indicado recientemente que, a pesar del incremento global en los precios del petróleo, derivado de la situación geopolítica en Medio Oriente, no se contemplan modificaciones a las previsiones oficiales de crecimiento para el presente año. Esta declaración subraya la resiliencia del Gobierno ante los cambios externos y su compromiso con las proyecciones económicas establecidas.

El FMI, por su parte, destaca que el panorama internacional continúa sujeto a riesgos e incertidumbre. Las tensiones en Medio Oriente, con sus posibles efectos en los mercados energéticos y financieros, representan una fuente significativa de preocupación. Otros factores globales, como las políticas comerciales y las fluctuaciones monetarias, también podrían influir en el crecimiento. El organismo estimó que la economía mundial crecerá un 3.1 por ciento en 2026 y un 3.2 por ciento en 2027, cifras que se sitúan por debajo del promedio observado en los últimos dos años, reflejando una moderación en la expansión económica global. En el caso de América Latina y el Caribe, el Fondo anticipa una expansión regional del 2.3 por ciento en 2026 y del 2.7 por ciento en 2027, mostrando un ritmo de crecimiento ligeramente superior al de la economía mexicana, aunque la comparación debe hacerse considerando la heterogeneidad de la región.

El análisis del FMI sirve como una herramienta fundamental para comprender las tendencias económicas y los desafíos que enfrenta México y el mundo. Las proyecciones, aunque sujetas a revisión, proporcionan una base para la planificación y la toma de decisiones tanto para los gobiernos como para el sector privado. La divergencia entre las estimaciones del FMI y las del Gobierno mexicano resalta la complejidad de las proyecciones económicas y la diversidad de factores que influyen en ellas. Es crucial analizar cuidadosamente estos datos, considerando tanto los riesgos como las oportunidades, para desarrollar estrategias efectivas de crecimiento y estabilidad. La atención a los acontecimientos geopolíticos, especialmente en regiones como Medio Oriente, es esencial, ya que pueden tener un impacto directo en los precios de la energía y en la estabilidad financiera global.

La recuperación económica de México dependerá de la capacidad del país para adaptarse a un entorno global cambiante, implementar políticas fiscales y monetarias prudentes y promover la inversión y el crecimiento sostenible. La información provista por el FMI y otras instituciones internacionales resulta fundamental para mantenerse informado y tomar decisiones estratégicas. Para una perspectiva completa y actualizada, te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde recibirás las noticias más relevantes de México y el mundo directamente en tu celular.





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FMI Crecimiento Económico México Perspectivas Económicas Economía Global Proyecciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NFL México 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Dolphins vs 49ers?La NFL volverá a México para finales de este 2026. Ante este año, reportes indican que los 49ers de San Francisco enfrentará a los Delfines de Miami.

Read more »

Ciudad de México apuesta por una estrategia integral para el Tianguis Turístico México 2026La Ciudad de México se prepara para el Tianguis Turístico México 2026 con una estrategia ambiciosa que busca fortalecer su presencia en el mercado turístico, promover su oferta diversa y atraer inversiones. La delegación de la capital participará con una amplia gama de empresas y asociaciones, presentando nuevas iniciativas y experiencias únicas.

Read more »

BTS en México 2026: todo lo que debes saber de sus 3 conciertos en CDMXBTS regresa a México tras casi una década con tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su nueva gira mundial “ARIRANG”.

Read more »

IECM garantiza autenticidad del voto en la Elección de COPACO 2026 y Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027El IECM contará con 3,000 aplicadores de líquido indeleble, desarrollado por el IPN, para garantizar el principio de “una persona, un voto”

Read more »

Reelección y Nepotismo: El Panorama Electoral de 2027 en MéxicoAnálisis de la situación de la reelección de políticos en México para las elecciones de 2027, con un enfoque en las leyes existentes, las reformas propuestas y las decisiones de Morena sobre el nepotismo.

Read more »

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava másEl organismo internacional espera que la economía mexicana avance 1.6% este año y 2.2% en 2027

Read more »