FMI Ajusta Proyecciones Económicas Globales Ante Tensiones Geopolíticas y Aumento de Precios

El Fondo Monetario Internacional revisa a la baja las expectativas de crecimiento económico mundial para 2026 y advierte sobre el impacto de la inflación y las tensiones geopolíticas, incluyendo el conflicto en Irán, en los mercados emergentes.

Añade que cada día y más perturbaciones energéticas, nos deslizamos hacia la situación más adversa; países emergentes advierten del aumento de los precios de los alimentos. Imágenes muestran daños en torno a un edificio destruido por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en el complejo residencial Shahid Broujerdi, en el sur de Teherán.

El análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela un panorama económico global en constante cambio, con proyecciones ajustadas debido a diversos factores, incluyendo tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los precios de la energía. El FMI ha revisado a la baja las expectativas de crecimiento económico para 2026, estableciendo una estimación del 2.3%, lo que representa una disminución de 0.1 puntos porcentuales en comparación con la publicación anterior de enero.

Donald Trump declara que el fin de la guerra con Irán está cerca, anticipando la reanudación de negociaciones. El escenario de prolongación del conflicto plantea preocupaciones significativas, con posibles consecuencias negativas en el crecimiento económico mundial. En rueda de prensa, se enfatiza la creciente adversidad de la situación, destacando la importancia de la estabilidad y la resolución de conflictos para mitigar los impactos económicos negativos. Las previsiones del FMI sugieren que el crecimiento global podría disminuir hasta un 2% si el conflicto se intensifica, lo que recuerda episodios de contracción económica. La situación actual exige una cuidadosa gestión y una respuesta coordinada para minimizar las consecuencias adversas en la economía global.

El FMI advierte sobre el aumento de la inflación, proyectando un incremento en la tasa de inflación global, que podría alcanzar una media del 4.4%, superando en 0.6 puntos la previsión de enero. Esta alza de precios se espera que afecte de manera desigual a las diferentes regiones del mundo. En el caso de una resolución del conflicto a través de negociaciones, se anticipa un ligero aumento en la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía. Los precios deberían retomar su trayectoria de estabilización a mediano plazo, con un enfoque particular en las economías emergentes y en desarrollo, donde se espera un impacto más pronunciado.

El informe del FMI señala que el impacto en los mercados emergentes y las economías en desarrollo podría ser el doble en comparación con las economías avanzadas. Esta situación complica la gestión económica de las economías emergentes, lo que resalta la necesidad de políticas que mitiguen las vulnerabilidades y promuevan la estabilidad económica. En este contexto, el ministro de Finanzas de, Olawale Edun, alertó sobre los desafíos que enfrentan las economías de mercado emergentes y en desarrollo, instando a una respuesta coordinada para abordar las complejidades financieras y económicas.

Además, se subraya la importancia de garantizar el acceso a la liquidez asequible y el apoyo multilateral para fortalecer la resiliencia económica. El G24 enfatizó que las condiciones financieras más restrictivas y una mayor aversión al riesgo en los mercados pueden disminuir los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo, precisamente cuando más necesitan apoyo externo. En este contexto, el grupo enfatizó que el apoyo multilateral y la ayuda al desarrollo, que han disminuido a nivel mundial, son esenciales y demandó acelerar la reforma del FMI para que refleje mejor el peso relativo de los socios, “sin perjudicar” a las economías emergentes y de bajos ingresos, y continuar evaluando sus programas y políticas de manera equilibrada.

Los países del G24 valoraron las reformas recientes emprendidas por el FMI para apoyarlos mejor, pero insistieron en que los Estados con acceso limitado a liquidez asequible para emisiones a corto plazo continúan enfrentando las vulnerabilidades mencionadas anteriormente y que el escenario bélico no hace sino empeorar el panorama. La directora de, Iyabo Masha, instó a los bancos centrales a no reaccionar precipitadamente al aumento de los precios del petróleo derivado del bloqueo del.

La principal economía de la región ve su crecimiento revisado a 3.1% para este año, 1.4 puntos menos que la estimación anterior del FMI, antes de experimentar a priori una expansión en 2027. Entre los países emergentes o en desarrollo, el impacto debería ser dispar, con una revisión del crecimiento a la baja más pronunciada en África subsahariana o en. El impacto debería ser mínimo, o incluso inexistente, para las principales economías emergentes: China perdería sólo 0.1 puntos de crecimiento este año, hasta 4.4%, mientras que, cuyo crecimiento debería situarse en 1.1% este año, frente a 0.8% de la estimación anterior. La zona euro ve su crecimiento revisado a la baja en 0.2 puntos, hasta 1.1% ahora previsto, pero con un impacto que será diferente de un país a otro. Para Moscú, la subida de los precios del petróleo es “una buena noticia en términos de ingresos por exportaciones”, explicó Gourinchas.





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