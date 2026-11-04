FMI aprueba paquete fiscal colombiano y valora apoyo para refinanciar deuda

El Fondo Monetario Internacional celebra las medidas de la Ley de Rescate Económica para estabilizar las finanzas públicas de Colombia ante necesidades de 25.000 millones de dólares.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional ( FMI) ha iniciado esta semana sus reuniones privadas con las altas autoridades económicas de Colombia. Este encuentro estratégico tiene como objetivo central establecer un plan de acción inmediato para estabilizar las finanzas públicas del país. Las negociaciones se centran en las necesidades de financiamiento que el Ministerio de Hacienda estima en 25.000 millones de dólares para el año 2027.

Posicionamiento oficial del FMI sobre la Ley de Rescate

El organismo multilateral se pronunció oficialmente sobre la 'Ley de Rescate', expresando su satisfacción con la decisión de las autoridades colombianas. La directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, detalló que 'acogemos con satisfacción la decisión de las autoridades colombianas de presentar al Congreso un importante paquete de medidas fiscales'. Esta declaración representa el primer pronunciamiento formal del fondo sobre el proyecto legislativo en curso.

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El FMI enfatizó que esta propuesta fiscal constituye un paso significativo para afrontar los desafíos financieros que enfrenta el país actualmente. La institución multilateral destacó que estas medidas son esenciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal de Colombia. No obstante, es crucial entender que este mensaje de satisfacción no equivale a una aprobación plena del contenido de la reforma ni confirma el desembolso de ningún crédito específico.

Reuniones técnicas y figuras clave del gobierno

La agenda de la misión técnica incluye encuentros con figuras de alto rango del gobierno nacional. Entre los principales interlocutores se encuentran el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el vicepresidente José Manuel Restrepo, y el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke. Además de estos nombres, también participará en las discusiones Leonardo Villar, quien se desempeña como el gerente del Banco de la República.

Esta visita técnica representa el paso siguiente lógico tras las reuniones que sostuvo Nigel Clarke a finales de septiembre. En esas citas previas, el subdirector gerente del FMI ya se había entrevistado con Miguel Gómez Martínez y Leonardo Villar. Según el jefe de la cartera de Hacienda, hasta ahora los encuentros han sido de carácter técnico y se han concentrado exclusivamente en analizar las perspectivas fiscales del país.

Necesidades de financiamiento y condiciones del crédito

El Gobierno colombiano apunta a acceder a un crédito de entre 4.000 millones de dólares y 5.000 millones de dólares con el FMI. Este financiamiento estaría sujeto a una tasa de interés cercana al 4%. Esta cifra equivaldría a un rango entre el 16% y el 20% de los 25.000 millones de dólares que la Nación necesita para financiarse en 2027. El ministro Gómez ha reiterado que el respaldo del Fondo es clave para que el país recupere el acceso al financiamiento externo.

Gómez advirtió que ese apoyo depende directamente del ajuste fiscal que haga el país. afirmó: 'Necesitamos el apoyo del FMI porque es un instrumento que nos permite volver a los mercados de capitales y es fundamental para lograr la estabilidad'. También señaló que si el gobierno no hace su parte de esfuerzo, será muy difícil contar con el respaldo internacional.

Riesgos de default y confianza en los mercados

El vicepresidente José Manuel Restrepo detalló que la conversación con el FMI y el trámite de la ley responden al objetivo de recuperar la confianza en las cuentas públicas. Sostuvo que no basta con una estrategia de crecimiento si no se demuestra orden en las finanzas públicas. Para Restrepo, son indispensables para generar confianza, siendo una cara de la moneda el ajuste fiscal y la otra el crecimiento.

Restrepo advirtió que si no se corrige el desequilibrio fiscal, el país podría tener dificultades para cumplir sus obligaciones financieras. El vicepresidente explicó que el hueco que recibe el Gobierno es de tal dimensión que no se puede quedar quieto. Hacerlo significa que Colombia entre en default en 2027 y tenga que multiplicar por cinco sus fuentes de financiación internacionales.

Futuro legislativo y preocupaciones internacionales

Según el ministro Gómez, existe mucha preocupación internacional por la situación fiscal de Colombia. El jefe de cartera comentó que aunque se cree que es un problema local, afuera también se preguntan qué va a hacer el país. La discusión se ha centrado en el ajuste fiscal necesario para evitar consecuencias mayores.

El futuro de ese ajuste queda ahora en manos del Legislativo, quien deberá debatir sobre el proyecto. Gómez reconoció que el Congreso siempre es difícil, pero espera que sea consciente de la gravedad de la situación. El FMI agregó que espera seguir trabajando de cerca con las autoridades para consolidar la estabilidad económica del país.