FMI: La Guerra en Medio Oriente Sombra el Crecimiento Económico Mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta escenarios económicos globales afectados por la guerra en Medio Oriente, revisando a la baja las expectativas de crecimiento y advirtiendo sobre la inflación persistente.

Ante la dificultad de realizar estimaciones coherentes sobre el desempeño de la economía global bajo la influencia de la guerra en Medio Oriente, el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ha elaborado tres escenarios basados en diferentes supuestos sobre la duración e intensidad del conflicto bélico. Dentro de su informe World Economic Outlook, que presenta las expectativas de crecimiento a nivel mundial, el FMI considera un escenario base donde las perturbaciones disminuyen a mediados de este año, lo que resultaría en un crecimiento del PIB mundial del 3.1% y 3.2% en 2027.

Estas previsiones incorporan una moderación desde el 3.4% alcanzado entre 2024 y 2025. Además, se observa una revisión a la baja de 0.2 décimas para el presente año, mientras que las proyecciones para 2027 se mantienen sin cambios, en comparación con las estimaciones de enero. En el documento, titulado “Economía mundial ensombrecida por la guerra”, se explica que el conflicto bélico continuará ejerciendo presión al alza sobre la inflación global.

En este escenario base, se anticipa una variación inflacionaria del 4.4% en 2026, disminuyendo a 3.7% en 2027. El informe destaca que la revisión a la baja para 2026 se debe en gran medida a las perturbaciones causadas por el conflicto en Medio Oriente, las cuales se ven parcialmente compensadas por datos positivos recientes y la reducción de aranceles. Asimismo, se señala que el impacto del conflicto dependerá de su profundidad, duración y la participación de las economías involucradas, siendo las más afectadas aquellas que tienen el conflicto en su territorio.

En este contexto, el consejero económico del FMI, Pierre Olivier Gourinchas, aconseja a los países desarrollar estrategias que permitan a sus economías encontrar su propio motor de crecimiento interno mientras se restablece la estabilidad. El FMI analiza dos escenarios adicionales que ilustran los posibles impactos adversos del conflicto.

En un escenario adverso, donde se registran aumentos mayores y más persistentes en los precios de la energía, el crecimiento global se desaceleraría aún más, llegando al 2.5% en 2026, y la inflación alcanzaría una variación del 5.4%. Este escenario subraya la vulnerabilidad de la economía global ante las fluctuaciones energéticas exacerbadas por la inestabilidad geopolítica. Un escenario aún más severo, que contempla daños significativos en la infraestructura energética en la región del conflicto, implicaría un impacto aún mayor.

En esta situación, el crecimiento mundial se reduciría alrededor del 2% en 2026. Estos escenarios demuestran la complejidad y la incertidumbre que la guerra en Medio Oriente impone a la economía mundial, resaltando la necesidad de una gestión económica prudente y adaptable a las circunstancias cambiantes.

El análisis del FMI resalta la importancia de la diversificación económica y la resiliencia ante los choques externos. La recomendación de Gourinchas, de fomentar motores de crecimiento internos, es crucial para mitigar los efectos negativos de la inestabilidad geopolítica. Los países deben implementar políticas que promuevan la inversión, la innovación y la productividad, al tiempo que fortalecen sus redes de seguridad social para proteger a los ciudadanos de las consecuencias económicas adversas.

La inflación, impulsada por las interrupciones en el suministro y el aumento de los precios de la energía, sigue siendo una preocupación clave. Los bancos centrales deben navegar cuidadosamente el equilibrio entre controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico, utilizando herramientas de política monetaria y fiscal de manera estratégica. En resumen, el informe del FMI proporciona una evaluación exhaustiva de los riesgos y oportunidades que enfrenta la economía mundial, subrayando la necesidad de una cooperación internacional robusta y políticas económicas adaptables para superar los desafíos actuales.





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