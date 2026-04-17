FMI: Volatilidad en Medio Oriente No Causa Problemas de Liquidez, Pero Sí Riesgos a Largo Plazo

El Fondo Monetario Internacional advierte que la escalada del conflicto en Medio Oriente, si bien no ha generado crisis de liquidez, sí plantea riesgos de restricciones de financiamiento para economías emergentes y un aumento de la volatilidad en mercados, especialmente si los bancos centrales suben tasas de interés y se prolongan las hostilidades. El informe señala vulnerabilidades en el carry trade, la deuda soberana y el impacto del precio del petróleo en la inflación.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ha emitido un análisis sobre la estabilidad financiera global, señalando que la volatilidad observada en los mercados financieros debido a las fluctuaciones del conflicto en Medio Oriente no ha derivado en un problema de liquidez. No obstante, el organismo advierte que una prolongación de las hostilidades podría generar restricciones de financiamiento para las economía s.

Esta posibilidad se intensificaría si los bancos centrales se vieran obligados a elevar las tasas de interés en respuesta a las presiones inflacionarias. Los mercados, a pesar de mostrar orden, operan en un contexto donde mejoras estructurales previas han sido beneficiosas. Sin embargo, el FMI prevé que se podrían manifestar presiones significativas si las valoraciones de los activos de mercados emergentes se ven afectadas por la extensión del conflicto. El Global Financial Stability Report, el informe semestral del FMI sobre la salud financiera mundial, destaca entre los riesgos para las economías emergentes la potencial de presiones cambiarias y la salida de capitales. Esto último ocurriría a medida que los inversores desactiven operaciones de carry trade, una estrategia que consiste en tomar prestado en mercados con bajas tasas de interés para invertir en aquellos que ofrecen mayores rendimientos. Alejandro Valerio, fundador y CEO de Valerio Consulting Group, contextualiza el carry trade explicando que implica la adquisición de títulos en mercados de bajo precio para redirigir los recursos a aquellos con mayores rendimientos y menor riesgo. México ha sido un caso relevante de esta dinámica desde 2022, beneficiado por un diferencial de tasas significativo, aunque esta brecha comenzó a disminuir el año pasado. El reporte del FMI, que ha servido de base para las discusiones entre los 191 miembros en las Reuniones de Primavera, enfatiza que la resiliencia mostrada hasta ahora no es garantía de estabilidad futura. Se recuerda que las valoraciones de los activos en mercados emergentes alcanzaron picos históricos antes del conflicto. Sin embargo, los flujos de capital han adoptado un patrón en forma de K, favoreciendo la inversión en deuda y operaciones de carry trade sobre la inversión extranjera directa, que es intrínsecamente más estable. Los expertos del FMI, con el director de asuntos monetarios y financieros, Tobias Adrián, a la cabeza, reconocen que el incremento de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB), sumado a una mayor participación de inversionistas sensibles a los precios, ha amplificado las fluctuaciones en los rendimientos de los bonos durante las subastas. Esta volatilidad en el mercado de bonos podría, a su vez, endurecer los mercados de financiamiento, los cuales han sido epicentro de turbulencias financieras en el pasado. La concentración en la emisión de valores a corto plazo ha incrementado la vulnerabilidad de los mercados de bonos soberanos a riesgos de refinanciamiento, especialmente en escenarios de inflación creciente. Estas tensiones podrían reavivar la preocupación por la interrelación entre la deuda soberana y el sector bancario. Pérdidas sustanciales en bonos soberanos podrían deteriorar los balances bancarios justo cuando los gobiernos enfrentan limitaciones para brindar apoyo a instituciones financieras en dificultades. El impacto del petróleo en la inflación es otra de las preocupaciones. Tobias Adriano, durante la presentación del informe, abordó cómo el alza en los precios del petróleo afectará la inflación y las futuras decisiones de política monetaria. Si bien algunos países exportadores de petróleo se benefician de precios elevados, el costo del crudo sigue teniendo un impacto inflacionario incluso para ellos. Por ello, el FMI anticipa que los bancos centrales deberán monitorear de cerca el efecto del shock petrolero en la inflación y adoptar medidas pertinentes si esta se acelera. Para las naciones importadoras de energía, el desafío es aún mayor, enfrentando presiones inflacionarias y posibles limitaciones en el suministro energético. Se ha identificado que alrededor de 80 países han implementado medidas de ahorro energético. Existen otros riesgos persistentes. El FMI advierte sobre un riesgo de amplificación en la reacción del mercado ante un conflicto bélico que se ha vuelto altamente impredecible. Se refieren específicamente al apalancamiento, desajustes de vencimiento y liquidez, así como la interconexión de entidades financieras y no financieras con el shock global. Se han identificado también vulnerabilidades crecientes en el crédito privado, con fondos minoristas y semilíquidos presentando estructuras más problemáticas, además de importantes inversiones en Inteligencia Artificial y su interconexión con el sistema financiero. Las economías emergentes, en particular, enfrentan un panorama delicado donde la incertidumbre geopolítica y las dinámicas económicas globales exigen una vigilancia constante y una gestión prudente de los riesgos financieros





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FMI Estabilidad Financiera Mercados Emergentes Tasas De Interés Inflación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peso Mexicano Estable Ante el Dólar Tras Señales de Desescalada en Oriente MedioEl peso mexicano se mantiene prácticamente sin cambios frente al dólar este miércoles, tras alcanzar su mejor nivel en meses. La estabilidad se atribuye a las esperanzas de una posible reanudación de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, impulsadas por declaraciones del presidente estadounidense. El tipo de cambio spot cotiza alrededor de 17.26 unidades por dólar.

Read more »

Canaco Servytur León reporta operación “en modo resistencia” por inflación y conflictos en Medio OrienteJuan Carlos Moreno presentó un plan de trabajo con seis ejes para enfrentar la crisis. Buscarán exenciones fiscales por pago de horas extra y certeza jurídica

Read more »

Fletes se encarecen hasta 30% por la inseguridad y guerra en Medio OrienteSeguros de transporte triplican precio

Read more »

Wall Street negocia con caídas tras una sesión de récords; espera noticias sobre Oriente MedioEl mercado estadounidense baja después de una sesión de récords para dos de las referencias, mientras los inversionistas esperan noticias de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra.

Read more »

Wall Street cierra con ligeras ganancias con atención en Oriente MedioLos inversionistas se mostraron cautelosos en espera de noticias sobre una posible reunión entre Estados Unidos e Irán en busca de terminar con la guerra.

Read more »

Peso mexicano cierra estable frente al dólar en mercado atento a noticias sobre Oriente MedioEl peso terminó casi sin cambios este jueves por la cautela ⁠en los mercados en espera de noticias de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán para ‌poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Read more »