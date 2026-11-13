Fogatas Insurgentes de Orizaba destacadas en antología digital de la SEP

Once maestras de Orizaba fueron reconocidas por la SEP por su proyecto pedagógico incluido en la antología digital de lectura, destacando entre 200 colectivos nacionales.

El pasado 12 de noviembre de 2026, un grupo de once maestras del Jardín de Niños Jesús E. Chahín, ubicado en Orizaba, Veracruz, recibió un reconocimiento oficial en la Ciudad de México. Este galardón les fue otorgado por la Secretaría de Educación Pública durante la Fiesta Pedagógica de las Fogatas Insurgentes, donde su proyecto educativo fue considerado entre los mejores a nivel nacional. La distinción valida su trabajo pionero en fomento lector y uso crítico de materiales didácticos.

Reconocimiento nacional en la SEP

Las educadoras participaron como invitadas de honor en el evento centralizado en la sede de la Secretaría de Educación Pública. El acto contó con la presencia de altas autoridades educativas que dirigieron la entrega de distinciones. La Dra. Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, fue una de las figuras clave en el acto protocolario.

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Asimismo, el Lic. Nadia López García, directora general de Materiales Educativos, y el Dr. Rafael Cessa, director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, respaldaron la iniciativa. Ambas figuras institucionales reconocieron el valor estratégico de las prácticas docentes que transforman el entorno local en un espacio de aprendizaje significativo. Su participación simboliza la validación institucional de las metodologías emergentes en la educación preescolar.

Selección entre 200 colectivos docentes

La selección de este proyecto para la antología digital es un logro excepcional dada la competencia. Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, más de 200 Fogatas y colectivos docentes de todo el territorio nacional presentaron sus experiencias pedagógicas. Estos grupos estaban integrados por maestros de educación básica, media superior y educación normal.

Solo doce proyectos lograron superar el riguroso proceso de evaluación para integrar la antología digital de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura. La exclusividad de esta lista resalta la calidad excepcional del trabajo realizado por el Jardín de Niños Jesús E. Chahín. Este reconocimiento eleva la visibilidad del magisterio veracruzano en el panorama educativo nacional.

Metodología pedagógica cooperativa

El proyecto denominado Leer y jugar: raíces de infancias libres funciona como una intervención pedagógica y territorial. Se construye mediante un trabajo cooperativo que involucra activamente a niñas, niños, familias y la comunidad entera. Su objetivo central es fortalecer la identidad y la memoria comunitaria a través de la lectura situada.

Esta propuesta educativa recupera historias, saberes y expresiones culturales propias del territorio. Reconoce a la comunidad como portadora de conocimientos fundamentales para la formación infantil. La lectura trasciende el simple acceso a libros para incluir escuchar voces locales y fomentar el pensamiento crítico.

Integración y futuros pasos

La Fogata Insurgente Sembradoras de Memoria Viva del Citlaltépetl Orizaba Veracruz está compuesta por personal docente específico. La representante del grupo es Rosa Isela Báez Rodríguez, quien lidera el equipo junto a otras diez colegas. Ellas son María del Carmen Cruz Fonseca, María Guadalupe González Méndez y Guadalupe Gutiérrez Gallardo.

El resto del equipo incluye a María Olivia Hernández Pérez, Claudia Yadira Monterd Heredia y Mari Carmen Palacios Sánchez. También participan Rosa Miriam Rincón Arroyo, Liliana Rosas Guzmán, Leonor Rojas Pérez y Griselda Esperanza Acosta Lazcano. Sus trabajos se publicarán en el acervo digital para documentar y compartir experiencias exitosas.