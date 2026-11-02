Fondo Bosques Tropicales para Siempre impulsa conservación climática

El Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre busca cerrar la brecha de financiación lanzado en Belém, ofreciendo pagos estables por conservar bosques esenciales para el clima global.

El Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre representa un esfuerzo internacional clave para abordar la crisis de financiamiento en la conservación de ecosistemas críticos. Lanzado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada el año pasado en Belém, este mecanismo busca corregir décadas de desequilibrio económico donde proteger la naturaleza resultaba menos rentable que destruirla.

Cierre de brecha financiera para bosques

La comunidad internacional ha reconocido durante mucho tiempo el extraordinario valor de los bosques tropicales, pero la inversión asignada a su preservación ha sido insuficiente. Este fondo pretende cerrar dicha brecha proporcionando pagos predecibles a largo plazo a los países elegibles que mantengan su cobertura forestal y cumplan criterios de desempeño acordados, modificando así los incentivos económicos tradicionales.

Also read ¿Qué es la Proposición C de San Francisco y qué cambiaría si se aprueba?: Te explicamos

Aunque los beneficios climáticos, hídricos y de biodiversidad de estos bosques repercuten en todo el mundo, apenas una pequeña parte del valor económico generado llega a los países y comunidades que los protegen. Durante demasiado tiempo, ha sido más lucrativo talar los bosques que conservarlos, a pesar de que estos ecosistemas brindan servicios esenciales para la supervivencia de muchas naciones y el bienestar global de la humanidad.

Impacto ecológico del Amazonas y Congo

Los ecosistemas tropicales desempeñan un rol vital en la estabilidad planetaria. El Amazonas recicla casi la mitad de sus precipitaciones y exporta humedad que moldea los patrones de lluvia en Sudamérica y regiones más lejanas. La cuenca del Congo, con turberas que almacenan aproximadamente 30,000 millones de toneladas de carbono, constituye uno de los mayores reservorios de carbono del planeta.

Además, muchas especies de plantas y animales de Borneo no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. En todas las zonas tropicales, los bosques sustentan el sustento de cientos de millones de personas, incluidas las comunidades indígenas cuya gestión responsable suele ser esencial para el mantenimiento de estos ecosistemas, al tiempo que sostienen culturas locales y refuerzan la seguridad alimentaria e hídrica.

Presión económica y deforestación actual

Los precios de mercado no reflejan adecuadamente estos beneficios, creando una barrera económica significativa para todas las regiones tropicales. A corto plazo, talar una hectárea de bosque puede generar más ingresos inmediatos que protegerla, incluso cuando los costos a largo plazo de la pérdida forestal son considerablemente mayores para la sociedad y el medio ambiente.

Como resultado, la ganadería y la expansión agrícola ejercen una enorme presión sobre la Amazonía. En la cuenca del Congo, la agricultura tanto a pequeña como a gran escala contribuye a la conversión de bosques, mientras que en el sudeste asiático, las plantaciones industriales han transformado paisajes boscosos en monocultivos, agravando la degradación ambiental.

Requisitos y compromiso con pueblos indígenas

Un informe reciente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU subraya que la financiación pública internacional sigue muy por debajo de la inversión estimada necesaria para la conservación. La competencia por la menguante ayuda oficial al desarrollo se está intensificando, lo que hace indispensable el uso de subvenciones y préstamos en condiciones favorables para fortalecer instituciones y proteger derechos.

El modelo actual del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre establece que los países renunciarán a unos 400 dólares por hectárea deforestada. Dado que cada hectárea de bosque tropical en pie aumenta el pago de un país, los responsables políticos podrían estar más dispuestos a implementar estrategias nacionales sólidas que complementen iniciativas como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.

Garantías de financiación para comunidades locales

La propuesta incluye el compromiso de destinar al menos el 20 por ciento de los pagos a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos grupos desempeñan un papel fundamental en la protección de los bosques, pero históricamente han recibido solo una pequeña parte de la financiación internacional para el clima y la naturaleza, a pesar de su gestión crucial.

La verdadera prueba será si este compromiso se traduce en una financiación predecible que llegue a quienes gestionan los bosques sobre el terreno y, al mismo tiempo, refuerce la gobernanza local. La transparencia en la distribución de recursos será clave para asegurar que los beneficiarios directos reciban apoyo efectivo para sus labores de conservación.

Mecanismos complementarios para la conservación

El Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales no es la solución definitiva por sí solo. Ninguna solución aislada puede cerrar completamente la brecha de financiación para la conservación de los bosques tropicales en el mundo. Se requiere un enfoque integral que combine diversos instrumentos financieros.

La financiación pública y privada, el gasto interno, los préstamos en condiciones favorables, las subvenciones, los pagos basados en resultados y los nuevos mecanismos de inversión deben desempeñar un papel fundamental y coordinado. Los recursos públicos no deben utilizarse simplemente para absorber los riesgos de los inversores privados, sino para catalizar inversiones que prioricen la sostenibilidad ecológica y el bienestar social a largo plazo.