Formación de la depresión tropical Tres‑E y su posible desarrollo durante la temporada de ciclones 2026

El Centro Nacional de Huracanes y Conagua anuncian la aparición de la depresión tropical Tres‑E en el Pacífico, a 680 km al sureste del río Suchiate, con riesgo de intensificarse a tormenta tropical y generar alertas para la costa sur de México.

En la madrugada del 8 de junio de 2026, los servicios meteorológicos de Estados Unidos y de México confirmaron la aparición de una nueva perturbación atmosférica en el Océano Pacífico, identificada como depresión tropical Tres‑E. El Centro Nacional de Huracanes ( NHC ) informó que la unidad organizó su centro de circulación a las 09:00 hora local del Centro de México, ubicándose a 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, que marca la frontera entre México y Guatemala.

Desde su formación, la depresión mostró un movimiento tímido hacia el norte con una velocidad aproximada de 11 kilómetros por hora, lo que sugiere una trayectoria que podría dirigirse hacia la región costera del Pacífico centro‑sur de México en los próximos días. Los expertos del NHC señalaron que, bajo condiciones ambientales favorables, Tres‑E tiene el potencial de intensificarse y alcanzar la categoría de tormenta tropical antes de completar 24 horas desde su detección inicial.

Este fenómeno se produce en el marco de la temporada de ciclones del Pacífico 2026, la cual comenzó oficialmente el 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Las proyecciones de los centros de monitoreo indican que, a lo largo de este periodo, se esperarán entre nueve y diez tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y seis podrían evolucionar a huracanes de categoría 1 o 2.

Además, entre cuatro y cinco sistemas podrían intensificarse a huracanes mayores, alcanzando categorías 3, 4 o incluso 5, lo que subraya la importancia de mantener la vigilancia constante sobre la evolución de los sistemas tropicales. Los nombres asignados a los ciclones previstos para esta temporada incluyen una lista de 24 denominaciones, desde Amanda y Boris hasta Zeke, siguiendo la rotación establecida por la Organización Meteorológica Mundial.

Ante la reciente formación de Tres‑E, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) utilizó sus plataformas digitales para alertar a la población y a las autoridades locales sobre la necesidad de estar preparados para posibles eventos de alta precipitación y ráfagas de viento. La entidad recomendó a los gobiernos estatales y municipales revisar y reforzar los planes de contingencia, especialmente en zonas vulnerables como la costa de Chiapas y la región de la selva lacandona, donde la infraestructura es más susceptible a inundaciones y deslizamientos.

Asimismo, se instó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de emergencias, seguir los procedimientos de evacuación establecidos. Con la temporada en pleno auge, los especialistas enfatizan que la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y la comunidad es esencial para mitigar los impactos de los ciclones y proteger la vida y los bienes de los habitantes de la zona litoral del Pacífico mexicano





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