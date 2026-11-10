Formulario I-129: peticiones con versión anterior serán devueltas sin fecha de recepción

Las peticiones con una versión anterior del Formulario I-129 serán devueltas sin fecha de recepción. Conoce qué visas H-1B y L-1 están involucradas en el cambio.

Un cambio en la presentación del Formulario I-129 afecta a los trabajadores extranjeros que tienen una visa de trabajo vigente, esperan una extensión de su autorización o dependen de que su empleador presente una nueva petición. Según la información publicada por N+ Univisión, si una empresa presenta el formulario con una versión anterior, la agencia correspondiente lo devolverá sin registrar una fecha oficial de recepción.

La actualización alcanza a las visas H-1B y L-1. El cambio no significa que estas categorías queden canceladas, sino que los empleadores deberán cumplir con el nuevo requisito de presentación para las peticiones correspondientes.

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Cómo funciona la devolución del Formulario I-129

La devolución del Formulario I-129 obliga al empleador a corregir la documentación y comenzar nuevamente el proceso de presentación. Como la solicitud no recibe una fecha oficial, el trámite no avanza en el tiempo previsto.

El principal riesgo está en los plazos. Si la autorización de empleo de un trabajador está próxima a vencer, una devolución podría retrasar la gestión de una extensión o de una nueva petición y complicar la continuidad de su situación migratoria.

La disposición también contempla cobros adicionales para empresas con más de 50 empleados en Estados Unidos, siempre que más del 50% de su personal dependa de visas H-1B o L-1. Estos costos corresponden únicamente a las empresas que cumplen esos criterios y deben considerarse dentro de los gastos relacionados con el patrocinio de trabajadores extranjeros.

Qué deben hacer los trabajadores extranjeros

Los trabajadores deben comunicarse con su empleador o patrocinador para confirmar que se utilice la edición vigente del Formulario I-129 y que la solicitud se presente conforme a los plazos correspondientes. Esta verificación es el paso más directo para evitar contratiempos con la recepción del expediente.

Aunque la presentación del formulario corresponde al empleador o patrocinador, los trabajadores pueden tomar precauciones. Si tienen pendiente una extensión, una nueva petición o cualquier trámite relacionado con su empleo, deben consultar con el departamento de recursos humanos o con el abogado encargado de su caso.

Es importante confirmar también que la empresa encargada del trámite no utilice instrucciones o direcciones anteriores. Quienes tengan permisos próximos a vencer no deben esperar hasta el último momento para preguntar por el estado de su solicitud.

Impacto en empleadores y plazos de gestión

La actualización no elimina las categorías de visas mencionadas y tampoco obliga a los trabajadores a presentar individualmente el Formulario I-129. La responsabilidad recae en el empleador o patrocinador, que debe ajustar su documentación antes de enviar cada petición.

Sin embargo, el cambio sí introduce requisitos que pueden influir en la manera y en los tiempos en que las empresas gestionan las autorizaciones laborales. Para los trabajadores con permisos cercanos a su fecha de vencimiento, la revisión temprana del expediente sigue siendo la medida más eficaz para proteger la continuidad de su empleo en el país.