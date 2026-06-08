Foro Universal: La inteligencia artificial como herramienta de empoderamiento humano

En el Foro Universal, patrocinado por HONOR, expertos analizaron el rol de la inteligencia artificial como asistente que no reemplaza al humano, sino que potencia su creatividad y productividad. Se destacó la importancia de aprender a interactuar con la IA mediante solicitudes claras, así como la necesidad de transparencia en el uso de datos y salvaguardas para diferenciar creaciones humanas y generadas por IA. La tecnología ya está integrada en dispositivos cotidianos y su uso masivo entre estudiantes exige capacitación.

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta fundamental en la vida cotidiana, pero su correcto uso depende de la capacidad humana para interactuar con ella.

Así se discutió en el Foro Universal, patrocinado por HONOR, con la participación de David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica; Pável Reyes, investigador y experto en IA; Miguel Ángel Romero, periodista especializado en tecnología; y moderado por Maite Azuela. Los especialistas coincidieron en que la IA no viene a reemplazar al ser humano, sino a empoderarlo, evolucionar sus capacidades y actuar como catalizador de creatividad y productividad.

Es una tecnología que ya está integrada en dispositivos como smartphones, facilitando tareas desde la gestión de viajes hasta la edición de fotografías, democratizando el acceso a herramientas profesionales. Sin embargo, se subrayó que es esencial aprender a "pedir" a la IA, es decir, formular solicitudes claras y detalladas, ya que el elemento creativo e innovador siempre debe provenir del humano.

El usuario debe ser el autor de la petición y comprender que la IA, por sí sola, no puede generar resultados disruptivos. Además, surgió la necesidad de establecer salvaguardas para distinguir entre lo creado por humanos y lo generado por IA, no como una cuestión de superioridad, sino de transparencia y autoría.

En cuanto a la ciberseguridad, se insistió en que los usuarios deben exigir a los desarrolladores claridad sobre el uso de sus datos, como acceso a álbumes fotográficos, mensajes y ubicaciones, y decidir conscientemente qué permisos otorgan. La IA, por tanto, es un asistente que resuelve problemas cotidianos con comunicación inmediata, pero su potencial se maximiza cuando se usa con conocimiento y responsabilidad.

El foro también reflejó la importancia de capacitar a docentes y estudiantes, dado que 7 de cada 10 universitarios ya emplean IA, lo que demanda una formación adecuada. En un contexto global, se mencionó la inversión de Google en Anthropic como ejemplo del crecimiento acelerado de startups de IA, destacando que esta tecnología está en una fase de expansiónrápida y debe ser abrazada por la sociedad para entrenarla a favor del progreso humano.

En resumen, la IA es una herramienta que empodera, pero requiere de un humano que la guíe con precisión, ética y un manejo consciente de la privacidad





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