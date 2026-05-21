Fortalecimiento de la producción agrícola sostenible en Veracruz

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) emitió las Reglas de Operación del Programa ‘Fomento a la Producción Agrícola para la Suficiencia Agroalimentaria’ para fortalecer la producción sostenible de maíz, frijol y arroz en Veracruz. El objetivo es incrementar la productividad agrícola de pequeños productores de temporal mediante el acceso oportuno a semilla de calidad y al uso de paquetes tecnológicos adaptados a las condiciones agroecológicas de cada región.

El objetivo es fortalecer la producción sostenible de maíz , frijol y arroz en Veracruz . Las presiones productivas, económicas y ambientales sobre el campo y las plagas y enfermedades, en virtud que el 93.2 por ciento de la superficie cultivada depende del temporal, pueden provocar pérdidas de entre el 20 por ciento y el 80 por ciento de la producción agropecuaria.

Por esa razón, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) emitió las Reglas de Operación del Programa ‘Fomento a la Producción Agrícola para la Suficiencia Agroalimentaria’. Cabe destacar que el 98 por ciento de la superficie maicera es de temporal y el 97 por ciento de las personas productoras cultiva menos de 5 hectáreas.

Veracruz es uno de los territorios con mayor agrobiodiversidad de maíz nativo en el mundo, con 17 razas y más de 600 variedades locales identificadas, patrimonio genético y cultural de valor incalculable. El objetivo del programa es fortalecer la producción sostenible de cultivos básicos en el Estado de Veracruz –maíz de alto rendimiento, maíz criollo en sistema milpa, frijol y arroz–, mediante una intervención pública diferenciada e integral que incremente la disponibilidad local de alimentos, preserve la agrobiodiversidad de los maíces nativos, fortalezca las capacidades productivas de los pequeños productores organizados en escuelas campesinas veracruzanas y contribuya a la soberanía y seguridad alimentaria estatal.

La estrategia es incrementar la productividad agrícola de pequeños productores de temporal mediante el acceso oportuno a semilla de calidad y al uso de paquetes tecnológicos adaptados a las condiciones agroecológicas de cada región. Preservar y fortalecer el patrimonio genético de los maíces criollos veracruzanos mediante la operación de 5 Casas de Semilla Comunitarias equipadas, como espacios permanentes de conservación, beneficiado y selección de semilla nativa.

Reducir la vulnerabilidad productiva de los pequeños productores frente a la variabilidad climática, las plagas y los altos costos de insumos, mediante el uso de biofertilizantes y herramientas de manejo integrado de cultivo. Y contribuir a la estabilidad del abasto regional de granos básicos –maíz blanco, frijol negro y arroz–, reduciendo la dependencia de fuentes externas y fortaleciendo las economías locales.

Además, se pretende fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños productores agrícolas de Veracruz, organizados preferentemente en las Escuelas Campesinas Veracruzanas, para el manejo preventivo y biológico de plagas y enfermedades de importancia económica, mediante la dotación de bioinsumos y el acompañamiento técnico especializado en Manejo Integrado de Plagas (MIP), contribuyendo a reducir su dependencia de agroquímicos nocivos, mejorar sus rendimientos agrícolas, garantizar la inocuidad y trazabilidad de sus productos





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