Fortnite celebra su primer Día de la Comunidad con regalos gratuitos y un teaser de la próxima temporada

Epic Games lanza su primer evento de Día de la Comunidad en Fortnite con cosméticos gratuitos, objetos inéditos, Power Hour y un adelanto de la nueva temporada. Los jugadores podrán ganar recompensas al entrar al juego, vencer en partidas y ver streamers en Twitch.

El 30 de mayo, los fanáticos del popular juego Battle Royale Fortnite podrán disfrutar de un evento sin precedentes que promete recompensas de alto valor, contenido exclusivo e incluso adelantos de la próxima temporada.

Epic Games ha anunciado oficialmente su primer Día de la Comunidad, un evento que estará disponible únicamente durante el fin de semana y que incluye una serie de cosméticos gratuitos, objetos inéditos y un teaser muy esperado. La iniciativa, que se extiende del 30 al 31 de mayo, está diseñada para reconocer la lealtad de los jugadores y generar entusiasmo antes de que inicie la segunda temporada del juego.

Durante el evento, los jugadores que inicien sesión entre el 30 y el 31 de mayo recibirán automáticamente dos artículos emblemáticos: el Reflector Wrap para armas y el Community Brella, un planeador negro con un diseño que recuerda el famoso paraguas One Shot protagonizado por John Wick. El Reflector Wrap tiene una historia curiosa: fue descubierto en los archivos del juego en 2020 como parte de un conjunto llamado Silver Surfer, pero nunca se había lanzado oficialmente al público.

Por su parte, el Community Brella viene acompañado de un estilo alternativo permita a los usuarios personalizar aún más su estética. Además, los propietarios de un Pase de Batalla activo, ya sea adquirido con V‑Bucks o a través de Fortnite Crew, tendrán la oportunidad de obtener una variante exclusiva del personaje The Foundation (Reforged), que aparece con un look formal y corbata que añade un toque de elegancia a su apariencia.

El evento no se queda solo en la simple entrega de objetos: Epic Games ha pensado también en las partidas de batalla. Los jugadores que consigan ganar una partida de Battle Royale durante el Día de la Comunidad recibirán recompensas adicionales como el pico Lemmie Axe, el Space Blaster Wrap y el accesorio Loons Back Bling, este último filtrado en 2019 y que definitivamente llamará la atención por ser una pieza jamás lanzada oficialmente.

A su vez, llegarán efectos especiales en el mapa, con armas especiales, cofres azules dispersos por todo el entorno y objetos únicos, como pistolas de fuegos artificiales, finger guns y una pizza mejorada que se transformará en un arma. Además, la compañía abrirá una Power Hour especial el mismo día.

Durante esa hora, todas las partidas de Battle Royale estarán condicionadas por un único set de armas: los jugadores aparecerán con una Cube Rifle y una Infinity Blade desde el principio del combate, y el sistema de regeneración de vida se volverá automático. Este toque retro‑gamers repleta el evento de la misma emoción que la primera edición de la Game Boy.

Así mismo, por primera vez en el panorama de los videojuegos, la compañía mostrará un teaser del evento final de la Temporada 2 y de Chapter 7 Season 3, el cual debería iniciar oficialmente el 6 de junio. El evento no se limita solo a la entrega de cosméticos. Los usuarios también podrán formar parte de Twitch Drops, lo que significa que podrán conseguir accesorios pulsando el paquete Metal Menace al ver streamers en la plataforma.

Además, se ofrece la posibilidad de adquirir el bundle completo con descuento cuando vuelva a la tienda después del evento. El Día de la Comunidad será accesible para los jugadores de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y dispositivos móviles, con la certeza de que Epic Games está dedicando este evento a toda la gran comunidad de Fortnite y a su audiencia alrededor del mundo





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