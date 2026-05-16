Guzy, una fotoperiodista, cuenta su trabajo en hacer una serie de fotos en Nueva York para un diario sobre la situación de las familias migrantes en el gobierno de Trump. Además, reflecta sobre cómo ha sido hacer periodismo en este contexto y cómo se siente trabajar en un gobierno tan conflictivo.

La fotoperiodista cuenta el trabajo detrás de una serie que tomó en NY y reflexiona sobre cómo ha sido hacer periodismo en el gobierno de Trump.

La imagen 'Separados por el ICE' es la foto del año del World Press Photo 2026. Guzy fotografió el drama de una familia migrante que es separada del padre, en el Bronx. La detención se dio después de una audiencia en la Corte de inmigración, uno de los pocos edificios federales donde se permitía la entrada a fotoperiodistas.

Luis no tenía ningún antecedente criminal y era el único sustento de su esposa, Concha, y de sus tres hijos, de siete, 13 y 15 años. Una imagen de Carol Guzy se volvió viral: muestra a un guardia que llora ante el sufrimiento de una pequeña y su madre, cuyo esposo fue detenido.

Cuando me di cuenta de que se le estaba dando acceso a ICE en la Corte de inmigración y me pareció increíble, fui un día y, seis meses después, seguía yendo diario. Hubo muchas lágrimas por ver a las familias separarse. No importa en qué lado del pasillo estés con respecto a la reforma migratoria, los niños son inocentes y es muy difícil ver a un niño llorar y gritar por su papá, no puedes dejar de oír esos gritos.

Los entrevisté ese día. Después se supone que iban a ir a la iglesia de San Pedro, donde se ofrece ayuda legal, recursos y oraciones, pero nunca se presentaron y no contestaron a sus mensajes, así que no tenemos idea de qué pasó con ellos. Cubrí la detención del esposo de la mujer. Fue muy emocional, ella y sus dos hijos estaban gritando.

Estaban afuera esperando al observador de la Corte, porque el esposo tenía las llaves de la casa y por eso no podían irse. El guardia de seguridad se acercó para ver si podía ayudar en algo y se cerró en llanto, fue sorprendente lo viral que fue esa foto, realmente conmovió a la gente, creo que fue inesperado ver al hombre uniformado mostrando ese tipo de humanidad y empatía.

Las detenciones son muy dramáticas, pero este fue un momento muy silencioso, a veces son esos momentos los que resuenan con mayor profundidad. Es un millón de veces peor y va empeorando. La Primera enmienda está siendo socavada, hay un blanco en nuestras espaldas, la prensa ha sido llamada enemiga del pueblo, es una retórica peligrosa e injusta. Hay mucha desconfianza por parte del público.

Soy de la vieja escuela y creo en los fundamentos del periodismo, dejas de lado tus sesgos para ser preciso y justo. Todos tenemos sentimientos, pero al entrar a la sociedad, es respetuoso con todos, hace su trabajo con la esperanza de que hable por sí mismo, pero no pone su juicio en el pie de foto, ese no es su rol. Para que la gente confíe en nosotros, debe confiar en que nosotros, los periodistas, no tenemos una agenda.

Es mi vida, nunca ha sido un trabajo, es mi oxígeno. No puedo no ser una contadora de historias, eso es lo que soy. Agentes de ICE recargados en la pared esperan la aparición de lo que ellos llaman “objetivos”





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotoperiodista Gruz-Pallmeyer Inmigración Deportación Corte De Inmigración Bajo Cero New York City 1001 W Miami Herald World Press Photo Carol Guzy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nueva agenda laboral de México: diálogo, salario digno y futuro para las y los trabajadoresLa Confederación de Trabajadores de México (CTM) impulsa una agenda laboral moderna, social y con visión de futuro en México, en diálogo sostenido con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Read more »

Yellowstone: Rancho Dutton, la secuela de la franquicia, ya está de vuelta con una nueva temporadaLa serie Yellowstone: Rancho Dutton, la secuela de la franquicia, ya está de vuelta con una nueva temporada. La serie sigue a Beth y Rip, personajes queridos de toda la saga, en su lucha por construir un futuro juntos en Texas. La primera temporada se estrenará en Estados Unidos y Latinoamérica en Paramount+, pero en España solo podrá verse en SkyShowtime.

Read more »

Hype por Grand Theft Auto VI provoca un caos en las redes sociales de Rockstar: jugadores usan memes para que el estudio muestre un nuevo trailer tras los rumores sobre la preventaLos fanáticos de la saga están ansiosos por noticias sobre la nueva entrega

Read more »

Claudia Sheinbaum confirma una nueva charla telefónica con Donald TrumpEs la segunda vez que ambos mandatarios se comunican desde que Estados Unidos emitió una orden de detención contra 10 funcionarios mexicanos sospechados de estar relacionados con el Cártel de Sinaloa, del cual ya extraditaron a uno. La Jefa del Ejecutivo refrémó su trabajo en seguridad y habló sobre las conversaciones sobre comercio con el presidente estadounidense. Al final, acordaron hablar de nuevo y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país.

Read more »