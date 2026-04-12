Fracasan negociaciones entre EU e Irán; desaparece pastor en Guerrero; avances en casos de interés público

Un resumen de los principales acontecimientos del día: fracaso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, desaparición de un pastor en Guerrero, declaraciones sobre el programa de vivienda en Puebla, liberación de 'El Patrón' y otros temas relevantes de actualidad.

Concluyeron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sin lograr un acuerdo, según informaron fuentes oficiales. El negociador estadounidense, Vance, declaró que la delegación fue “bastante flexible” durante las conversaciones, buscando un entendimiento que permitiera avanzar hacia una tregua duradera.

Sin embargo, Teherán no aceptó las “líneas rojas” establecidas, lo que impidió la consecución de un acuerdo final.<\/p>

Vance expresó que la delegación estadounidense presentó una propuesta “muy sencilla” como oferta final, esperando la respuesta de Irán. La principal preocupación de Estados Unidos radicaba en obtener un compromiso firme por parte de Irán para no desarrollar armas nucleares, no solo a corto plazo sino a largo plazo. Vance destacó que no se percibió una voluntad clara por parte de Irán en este sentido.<\/p>

Las conversaciones se extendieron durante horas, con consultas constantes con el presidente de Estados Unidos para analizar el progreso de las negociaciones. Además de la búsqueda de una tregua, se debatieron temas como el paso de buques por el estrecho de Ormuz y el desminado de la zona, asuntos que generaron controversia debido a las posturas contrapuestas de ambas partes.<\/p>

El fracaso de las negociaciones deja abierta la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre ambos países y el destino del acuerdo nuclear. La situación en la región se mantiene tensa, y la comunidad internacional observa con preocupación los acontecimientos.En otros acontecimientos, se reporta la desaparición del pastor evangélico Benito Guevara en la Sierra de Chilpancingo, Guerrero. El pastor había acudido al poblado de San Vicente con fines de predicación, y su paradero actual es desconocido, lo que ha generado preocupación en la comunidad religiosa y entre sus familiares.<\/p>

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del pastor. Asimismo, se ha informado sobre el caso de 'Doña Carlota' y el doble homicidio en Chalco, Estado de México, donde la protagonista afirma que su accionar fue motivado por la necesidad de preservar su vida. En Puebla, la gobernadora Sheinbaum defendió el programa “Vivienda para el Bienestar”, destacando su compromiso con la felicidad del pueblo. El programa busca brindar acceso a una vivienda digna para los ciudadanos.<\/p>

Por otro lado, el luchador Alberto del Río, conocido como 'El Patrón', fue puesto en libertad tras alcanzar un acuerdo legal, mediante el cual pagó un millón de pesos a su esposa, con quien tenía problemas legales por acusaciones de agresión. En cuanto a temas de seguridad, se reportó la confiscación de casi dos millones de cigarros ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), provenientes de China y Corea. Las autoridades investigan el origen y el destino de los cigarrillos.<\/p>

Además, el recluso conocido como 'El Italiano' suplica por su libertad tras más de 26 años de encarcelamiento en el Altiplano, argumentando su temor a morir en prisión. En noticias positivas, se dio de alta a Francisco Zapata, el minero rescatado en Sinaloa después de permanecer atrapado durante 13 días. Zapata expresó su deseo de contemplar el mar tras su rescate.<\/p>

Por último, la tripulación de la misión Artemis II compartió sus primeras palabras, destacando el privilegio de ser humanos y estar en la Tierra. El avance tecnológico y espacial continúa avanzando. El Universal informa que se encuentra en Whatsapp y ofrece las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. También se informa acerca de la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026.<\/p>





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