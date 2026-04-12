Fracaso de las Negociaciones en Islamabad: Irán Culpa a las Exigencias de Estados Unidos

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, mediadas por Pakistán, han concluido sin acuerdo, según informa la televisión estatal iraní. Teherán atribuye el fracaso a las 'exigencias irrazonables' de la delegación estadounidense, a pesar de los intensos esfuerzos de Irán durante 21 horas de negociaciones. La cancillería iraní se muestra cautelosa sobre las expectativas de un acuerdo rápido y confía en mantener el diálogo con Pakistán y otros países de la región.

Teherán. Las 'exigencias irrazonables' de Estados Unidos fueron el factor clave en el fracaso de las negociaciones en Islamabad , diseñadas para poner fin a la persistente tensión en Oriente Medio , según ha informado este sábado la televisión estatal iraní.

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La delegación iraní, comprometida con la defensa de los intereses nacionales, se mantuvo activa y negoció de manera intensiva durante un extenso período de 21 horas, demostrando su firme voluntad de diálogo. A pesar de los esfuerzos realizados y las diversas propuestas presentadas por la delegación iraní, las demandas consideradas 'irrazonables' por parte de Estados Unidos obstaculizaron el progreso de las conversaciones, impidiendo cualquier avance significativo.<\/p>

La información fue difundida a través de Telegram por la televisión IRIB, reflejando la frustración del gobierno iraní ante la situación. El ambiente generado por el encuentro en Islamabad, si bien prometedor en un inicio, terminó sin resultados concretos, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones bilaterales y la estabilidad regional.<\/p>

La cancillería de Irán, en un comunicado posterior al colapso de las negociaciones mediadas por Pakistán, ha manifestado que no albergaba grandes expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo en una única sesión de diálogo con Washington. Esta declaración sugiere un enfoque realista y cauteloso por parte de Teherán ante el proceso negociador.<\/p>

El portavoz diplomático, Esmail Baqaei, citado por IRIB, subrayó que 'naturalmente, desde el inicio no teníamos que haber esperado alcanzar un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa'. Esta afirmación reafirma la postura iraní de no idealizar ni sobrestimar las posibilidades de un acuerdo rápido, reconociendo la complejidad de las cuestiones en juego y las profundas diferencias existentes entre ambas partes.<\/p>

La falta de un avance sustancial en las conversaciones, aunque decepcionante, no ha alterado la perspectiva a largo plazo de Irán en lo que respecta a la búsqueda de soluciones diplomáticas.<\/p>

La República Islámica de Irán, a pesar del revés en las negociaciones, ha expresado su confianza en la continuidad de los contactos diplomáticos con Pakistán y otros países amigos de la región. Teherán considera fundamental mantener los canales de comunicación abiertos y explorar todas las vías posibles para promover el entendimiento y la estabilidad.<\/p>

Esta estrategia refleja la firme creencia de Irán en el diálogo y la diplomacia como herramientas esenciales para la resolución pacífica de conflictos. Esmail Baqaei, en sus declaraciones, ha destacado la importancia de mantener la colaboración con Pakistán, país que desempeñó un papel crucial como mediador en las conversaciones, así como con otros aliados regionales.<\/p>

La intención de Irán es seguir trabajando en pos de un ambiente propicio para el diálogo y la cooperación, con la esperanza de que, a través de nuevas rondas de negociación y el esfuerzo conjunto, se puedan superar los obstáculos y avanzar hacia una solución duradera. La situación en Oriente Medio sigue siendo delicada, y la persistencia de Irán en la vía diplomática es un factor clave para la búsqueda de la paz.<\/p>





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