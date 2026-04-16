Fracking en Coahuila: Empresarios Exigen Claridad y Resultados en Evaluación de Gas No Convencional

Empresarios de Coparmex Coahuila Sureste expresan sus expectativas tras la conformación del Comité Técnico para evaluar el uso del fracking en la explotación de gas no convencional. Solicitan objetivos claros, plazos definidos y acciones concretas, destacando el potencial económico y de empleo para la región y el país, al tiempo que enfatizan la necesidad de sustentabilidad y transparencia en el proceso.

La reciente presentación del Comité Técnico encargado de evaluar la viabilidad y el uso del fracking para la explotación de gas no convencional ha generado expectativas significativas entre el sector empresarial de Coahuila . Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, manifestó la urgencia de que este comité establezca objetivos claramente definidos, plazos concretos y, sobre todo, que entregue resultados tangibles.

López Villarreal enfatizó la importancia de que los integrantes de este grupo de trabajo posean experiencia práctica y un conocimiento profundo en la materia, argumentando que la aplicación real en la explotación de recursos energéticos difiere sustancialmente del conocimiento meramente teórico. La postura empresarial es clara: el esfuerzo no debe quedarse en la mera conformación de un organismo, sino que debe traducirse en acciones decisivas y un impulso decidido para avanzar en este tema. La relevancia de la explotación del gas no convencional para la región, y en particular para Coahuila, es incuestionable desde la perspectiva de López Villarreal. Se vislumbra un potencial considerable para la generación de empleos y un fomento significativo del desarrollo económico, especialmente en las zonas Centro y Norte del estado. Esta visión se alinea con la comprensión, que según el dirigente empresarial, tiene el gobierno federal sobre la necesidad de diversificar las fuentes de energía y atraer inversión privada. La falta de recursos suficientes por parte del Estado para hacer frente a la creciente demanda energética nacional es un factor determinante que impulsa la necesidad de explorar y explotar el gas no convencional. En este sentido, se espera que el proceso de asignación de contratos se lleve a cabo con la máxima transparencia posible, y que se eliminen las barreras burocráticas que, según se ha señalado, han retrasado este proceso durante aproximadamente siete u ocho años. La reactivación inmediata de estas iniciativas es considerada una prioridad. Por su parte, el empresario Juan Carlos López Villarreal amplió la perspectiva, señalando que el desarrollo exitoso del fracking podría actuar como un poderoso detonador económico no solo para Coahuila, sino para toda la región noreste de México. Asimismo, mencionó el potencial impacto positivo en otros estados con recursos similares, como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. La postura de Juan Carlos López Villarreal añade una capa de complejidad al debate, al subrayar la importancia de ejecutar esta explotación de manera correcta, poniendo un énfasis especial en la sustentabilidad del proceso. No se trata únicamente de atraer inversión, sino de asegurar que las prácticas sean responsables y respetuosas con el medio ambiente, un aspecto crucial para garantizar el desarrollo a largo plazo y evitar impactos negativos. La mención de la sustentabilidad como un factor clave es un recordatorio de que el crecimiento económico debe ir de la mano con la protección ambiental. Finalmente, la intervención de Juan Carlos López Villarreal tocó un punto sensible: la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Expresó preocupación por la considerable cantidad de recursos federales que esta empresa ha recibido, ya sea a través de exenciones fiscales, modificaciones regulatorias o financiamiento directo. Esta preocupación se intensifica al contrastar estas asignaciones con otras necesidades prioritarias que enfrenta el país en diversos sectores. La implicación es clara: se busca una distribución más equitativa y estratégica de los recursos públicos, asegurando que las inversiones en energía no sacrifiquen otras áreas fundamentales para el progreso nacional. La reflexión final apunta a la necesidad de un análisis integral sobre la asignación de recursos y las prioridades de inversión en el sector energético y en el país en general, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la atención a otras demandas sociales y de infraestructura. La discusión sobre el fracking en México está lejos de ser meramente técnica; involucra aspectos económicos, ambientales y de política pública, y la voz del sector empresarial es fundamental para moldear el camino a seguir en beneficio de la nación. La apertura de la puerta a la evaluación del fracking para la explotación de gas no convencional representa una oportunidad de gran calado para el futuro energético y económico de México. Sin embargo, como bien lo señalan los representantes de Coparmex Coahuila Sureste, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la claridad, la eficiencia y la transparencia con la que se lleve a cabo el proceso. La conformación del Comité Técnico es un primer paso, pero el verdadero desafío reside en la calidad de las evaluaciones que realice y en la efectividad de las recomendaciones que emita. La expectativa general es que este comité no se convierta en un ejercicio burocrático más, sino en un motor de cambio y progreso real. La posibilidad de atraer inversión privada y diversificar las fuentes de energía del país es una necesidad apremiante, especialmente ante las limitaciones de recursos del sector público y la creciente demanda energética que caracteriza a una economía en desarrollo. Coahuila, con su potencial en yacimientos de gas no convencional, se perfila como un estado clave en esta estrategia, con la promesa de un impulso significativo para su economía y la creación de empleos calificados. Sin embargo, la dualidad entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente debe ser un eje rector en todas las decisiones. La sustentabilidad no es una opción, sino una condición indispensable para que cualquier proyecto de explotación energética sea considerado exitoso a largo plazo y socialmente aceptado. La inclusión de esta perspectiva en la evaluación del fracking es fundamental para evitar problemas futuros y asegurar un desarrollo equilibrado. La comparación con la asignación de recursos a Pemex, si bien puede ser objeto de debate, subraya la necesidad de una gestión pública eficiente y de la priorización estratégica de las inversiones. Los empresarios buscan un entorno de negocios favorable, con reglas claras y un marco regulatorio que fomente la inversión sin sacrificar la responsabilidad social y ambiental. La discusión sobre el fracking se sitúa en un punto neurálgico donde convergen el desarrollo económico, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental, y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto profundo en el futuro de México





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