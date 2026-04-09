Fracking no tradicional: México evalúa la apuesta energética para aumentar la producción de gas natural

El gobierno mexicano considera el fracking no tradicional como una estrategia para aumentar la producción de gas natural, pero enfrenta desafíos ambientales y de seguridad. Se analizan los riesgos y se buscan soluciones tecnológicas y de inversión.

El fracking no tradicional se perfila como una estrategia energética clave para el gobierno de México en su intento de aumentar la producción de gas natural . Esta técnica, que implica la inyección a alta presión de agua, arena y productos químicos para fracturar rocas de baja permeabilidad y extraer hidrocarburos, ha generado un intenso debate en el país.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado los riesgos asociados a esta práctica, incluyendo la potencial contaminación de acuíferos, el elevado consumo de agua y las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero. La discusión se intensifica ante la necesidad de garantizar el suministro energético y la soberanía nacional, equilibrando la producción con la protección ambiental y la salud de la población.\El gobierno de la Ciudad de México, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado cautela ante la posibilidad de implementar el fracking no tradicional. Aunque no se ha descartado su uso, la Mandataria ha enfatizado la importancia de un análisis científico riguroso llevado a cabo por un grupo de expertos. Este análisis busca evaluar los posibles impactos ambientales y de salud, así como la viabilidad de la técnica en el contexto mexicano. Se están considerando esquemas de participación privada mediante contratos mixtos para la explotación de recursos, buscando atraer inversiones y tecnología que impulsen la producción. Paralelamente, se exploran alternativas para mitigar los riesgos asociados, como el uso de revestimientos de pozos de alta calidad, el tratamiento avanzado de aguas residuales y el empleo de sensores para detectar fugas de manera temprana. La experiencia de Estados Unidos, que casi duplicó su producción de gas natural gracias al auge de los yacimientos no convencionales entre 2008 y 2026, sirve como referencia, pero también como advertencia, dada la complejidad y los desafíos ambientales que conlleva esta técnica.\La situación actual de las reservas de gas natural en México también juega un papel crucial en este debate. Datos revelan una disminución significativa de las reservas probadas, que han caído un 70% entre 2001 y 2024. Esta tendencia, que destaca la urgencia de invertir en nuevas estrategias para garantizar el suministro, ha llevado a la Presidenta Sheinbaum a insistir en la necesidad de alcanzar la soberanía energética, privilegiando las energías renovables y reduciendo la dependencia de las importaciones de gas. La Secretaria de Energía, Luz Elena González, ha anunciado una estrategia para incrementar la producción de gas natural en un 38%, buscando disminuir la dependencia del extranjero. El gobierno también está considerando el uso de tecnologías que permitan reciclar el agua empleada en el proceso de fracking e incluso utilizar agua salada o residual en lugar de agua dulce, en un esfuerzo por minimizar el impacto ambiental. Esta postura refleja la búsqueda de un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos energéticos y la protección del medio ambiente, un desafío complejo que exige una evaluación exhaustiva y una toma de decisiones informada





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