Fracture in the Return of Fashionably Chaotic Franchise, Posing Challenging for Director

Despite the simulacrum of a fruitful partnership between Miramax and director Isabel Coixet, a disagreement among actors and executives threatens to undermine the planned third movie in the series, "The Devil Wears Prada 3/Confessions of a Shopaholic 3". With Anne Hathaway on the fence and Stanley Tucci leaning towards returning, but some executives categorically against it, the future of the film appears to be in doubt; the problem seems to be that without Andy Sachs, the proposed movie might face a hurdle in terms of selling it to the audience as the previous films effectively restored a part of cultural history. Also, negotiations on reuniting Hathaway with Tucci seem bored, according to reports

cinco años después de que la original, y aunque el estudio tendría razones suficientes por seguir adelante, parece que el regreso de Andy Sachs puede no estar tan asegurado según el reporte de Rob Shuter, ejecutivos del estudio estarían interesados en avanzar con una tercera película tras el desempeño de una de las fuentes señaló que la duda de la actriz no tendría que ver con el dinero, sino con la forma en que cuida su carrera y su exposición pública:"Por Anne, esto no tiene que ver con el dinero, es increíblemente protectora de su carrera y muy consciente de lo rápido que el público puede cambiar de opinión cuando siente que alguien está sobreexpuesto.

", otra fuente citada por el medio explicó:"Esa experiencia la marcó profundamente. Recuerda con exactitud lo que sintió cuando el público, de repente, decidió que ya era suficiente. No quiere volver a pasar por eso jamás.

", según CinemaBlend, Stanley Tucci hablaría de su regreso en 'El Diablo Viste a la Moda 2' y criticaría el impacto de la IA en los medio





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