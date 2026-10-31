El Senado francés aprobó una ley que obligará a quienes fomenten alborotos a pagar multas usando subvenciones familiares y ayudas de vivienda. El paso se percibe como precursor de políticas similares y genera reacciones críticas por la posible desestimulacion de protestas pacíficas.

En Francia la última semana, el Senado aprobó una medida que podría obligar a los que participen en disturbios a desembolsar cientos o incluso miles de euros por daños que no ocasionaron directamente.

La norma, aprobada con 229 votos a favor y 105 en contra, llega a un momento de mayor tensión social cuando las protestas por el aumento del costo de vida están a punto de llegar a su punto más crítico. El Gobierno espera así limitar los daños provocados por las recientes aglomeraciones que, según la administración, costaron más de mil millones de euros en reparaciones y pérdidas a comerciantes y municipales.

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Policía detiene a miles de personas en disturbios

En medio de la confusión, la policía arrestó a casi 2.4.000 personas en un fin de semana, mientras que las denuncias de saqueos y destrucción de propiedad alcanzaron cifras alarmantes. El fuego que devoró el ayuntamiento de Limoges, construido en el siglo XIX, aún pesaba en la memoria colectiva del país. La nueva ley apunta a responsabilizar no sólo a los autoritarios, sino también a los responsables indirectos.

Se propone que cualquier ciudadano que, conscientemente, se una a una multitud de volada a la violencia o permanezca tras la orden policial de dispersarse, sea considerado responsable de los daños pendientes de los miembros reacios son las principales figuras de peligro. Además, el legislador se ha propuesto usar la pensión familiar y las ayudas de vivienda del Estado como fuente de cobro de las multas, algo que marcaría una historia inédita en la política social francesa.

Ayudas públicas podrían usarse para pagar multas

El tema no es trivial, pues la misma legislación ya contempla la resarcición a través de la responsabilidad parental cercana a menores. La nueva reforma sobre ras de la ley de "responsabilidad parental" se detalla al reconocer que las ayudas públicas, incluidas el RSA, la prestación mínima de ingreso de la nación y la ayuda escolar, podrían ser cobradas en un esquema burocrático.

El gobierno sostiene que estos recortes se encuentran protegidos mediante un monto mínimo de subsistencia, que garantizará a los hogares más vulnerables una cantidad que no se someterá a embargos. No obstante críticos y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, advierten que la nueva enmienda, con deducciones de 57 euros en un hogar que recibe el RSA, alargaría el proceso de reembolso hasta quince años cuando la deuda alcance los diez mil euros.

Tendencia europea refuerza responsabilidad parental en delitos

En el panorama europeo, Francia no es la única que adopta medidas de esta naturaleza. En los países de la Unión Europea, la tendencia es reforzar la autonomía penitenciaria, incluso llegando a implicar a los padres de los ordenes de desobediencia.

El resto de la sociedad es la de los 46 pueblos europe y la crisis que surge de la potencia de que los gobiernos intentan hacer que las llamadas a las calles (a veces con vínculos a la alarma de Halloween) se creen una cosa normal. Entre los los grupos que presionaban la reforma se incluyen a la extrema derecha, que hace parte del partido que impulsa la nueva política y que se transformó desde la idea de una gran iniciativa de "embargar fondos" desde el liderazgo de Marine Le Pen.

El futuro se perfila denso, con la Asamblea Nacional como la próxima fase forzosa y el país que se prepara para la próxima tormento elegido presidencial en los próximos meses y la posibilidad de que la ley trascienda a los tramites administrativos europeos.