Francis Ford Coppola: Shia LaBeouf fue más difícil de dirigir que Marlon Brando

El director reveló en un documental que LaBeouf fue una fuente constante de frustración durante la producción de 'Apocalypse Now'.

Francis Ford Coppola asegura que Shia LaBeouf fue más difícil de dirigir que Marlon Brando . El director reveló en un documental que LaBeouf fue una fuente constante de frustración durante la producción de ' Apocalypse Now ', una de las películas más caóticas en la historia del cine.

LaBeouf y Coppola chocaban por detalles muy específicos sobre cómo debía interpretar ciertas escenas, lo que terminó por frustrar al director. Aunque Coppola reconoce el resultado de su trabajo frente a la cámara, también describe a LaBeouf como 'no razonable'. La relación creativa entre los dos fue marcada por choques, presión y una película difícil de controlar. Coppola terminó escribiendo un correo a LaBeouf para disculparse por su explosión, atribuyéndola al estrés acumulado durante la producción.

La recepción de 'Apocalypse Now' fue extrema, con algunos la viendo como una obra ambiciosa y libre y otros como un proyecto desbordado, confuso y difícil de defender desde los estándares tradicionales de Hollywood





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