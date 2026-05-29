Francisco Bolívar enfrenta depresión por ruptura sentimental; su exnovia reacciona a su posible salida de Sin Senos Sí Hay Paraíso

El actor colombiano Francisco Bolívar reveló que sufrió depresión tras una ruptura. En medio de la incertidumbre por su salida de la telenovela, su expareja rompió el silencio.

El actor colombiano Francisco Bolívar , conocido por su participación en la exitosa telenovela ' Sin Senos Sí Hay Paraíso ', ha revelado en varias entrevistas que sufrió una depresión profunda tras una ruptura sentimental .

La noticia de su posible salida de la producción ha generado gran incertidumbre entre sus seguidores, quienes se preguntan si su estado emocional influyó en la decisión. En medio de este torbellino mediático, su expareja ha roto el silencio y ha reaccionado públicamente a los comentarios del actor. Según fuentes cercanas, la ruptura ocurrió hace varios meses y afectó de manera significativa la salud mental de Francisco.

El artista confesó que atravesó momentos difíciles donde la tristeza y la falta de motivación eran constantes, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional para superar el dolor. Mientras tanto, en las redes sociales circulan todo tipo de especulaciones sobre si su salida de la telenovela está relacionada con este episodio depresivo o con otros conflictos internos del programa. La cadena Telemundo, que transmite la serie, no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

La expareja de Bolívar, cuya identidad no ha sido revelada completamente, emitió un comunicado a través de su representante donde expresa su sorpresa ante las declaraciones del actor. Afirma que respeta su proceso personal pero que no desea ser vinculada con rumores que no corresponden a la realidad. Mientras tanto, los fanáticos de la serie esperan con ansias el desenlace de esta historia, que combina drama televisivo con la vida personal del intérprete.

La producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' continúa con sus grabaciones, pero el futuro del personaje de Francisco permanece incierto





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