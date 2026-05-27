Francisco de la O enfrenta denuncias de violencia y publica videos donde se muestra alterado

El actor y conductor Francisco de la O ha intensificado la polémica al subir a Instagram videos donde habla solo, grita y llora, mientras responde a las acusaciones de violencia doméstica presentadas por Malu Carreras y Gaby Platas, quienes alegan abusos físicos y psicológicos y cuentan con órdenes de restricción contra él.

El actor y presentador de televisión Francisco de la O, conocido popularmente como Paco de la O, ha vuelto a ser el centro de una intensa polémica tras la aparición de varios videos en su cuenta de Instagram.

En estas grabaciones, el artista de 60 años se muestra hablando consigo mismo, alterado y con momentos de llanto, lo que ha generado alarma entre sus seguidores y la opinión pública. Los clips fueron publicados el día de ayer y, como parte de una estrategia de respuesta, el actor etiquetó a diversos medios de comunicación para contrarrestar las denuncias que recientemente han sido puestas en su contra.

En una de sus tres publicaciones, Paco de la O escribió: "Está muy fácil hoy en día falsear la información y ajustarla a modo, aquí la contaminación", señalando su rechazo a lo que califica como una campaña de desinformación en su contra. En otra publicación, el exconductor del programa "Venga la alegría" manifestó: "Alguien me está espiando…", acompañada por el sonido de la voz del periodista Javier Ceriani, quien previamente había filtrado audios en los que se escuchaba al actor confrontar a sus dos exparejas, Malu Carreras y Gaby Platas.

Las acusaciones contra Francisco de la O se remontan a denuncias presentadas tanto por Malu Carreras como por Gaby Platas, quienes aseguran haber sido víctimas de violencia doméstica durante sus relaciones con el artista. Malu Carreras realizó una denuncia pública y legal, indicando que sufrió episodios de violencia física y psicológica.

Por su parte, Gaby Platas afirmó haber experimentado abusos que fueron tanto psicológicos como físicos a lo largo de su matrimonio, llegando a mencionar la existencia de órdenes de restricción en contra del actor. Ante la ola de críticas en redes sociales, Paco de la O decidió limitar los comentarios en sus publicaciones, una medida que muchos interpretaron como una tentativa de controlar la conversación y evitar mayor difusión de los testimonios de sus exparejas.

Los videos publicados muestran al actor alternando entre la ira, la confusión y el llanto, en un aparente monólogo que parece reflejar su estado emocional frente a la situación legal y mediática. En una de las grabaciones, el propio Paco de la O grita: "¡En qué momento! ¡Cuántos pu… años! Ya me iba, no mam*n, de verdad, ¡qué necesidad, yo no quiero esto!

A ver, cuál es el pinch* problema, no entiendo cuál es el sentido de todo esto...

" y continúa con una serie de exclamaciones que evidencian su frustración y una aparente falta de empatía hacia las acusaciones. Los observadores señalan que esta conducta podría interpretarse como una forma de autodefensa psicológica, mientras que otros la ven como una muestra más de la tensión que envuelve a una figura pública acusada de actos de violencia en su entorno íntimo.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género y el abuso en el ámbito doméstico en México, invitando a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y de las plataformas digitales al difundir tanto las acusaciones como las réplicas de los presuntos agresores. Mientras tanto, los procesos judiciales continúan su curso, y tanto la defensa de Paco de la O como las demandas de Malu Carreras y Gaby Platas seguirán bajo la atenta mirada del público y de la justicia.

La situación mantiene a la sociedad pendiente de los próximos desarrollos y de la eventual resolución de las órdenes de restricción que se encuentran vigentes contra el actor





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