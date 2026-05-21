Francisco de la O mantiene la polémica por presunta violencia

El actor mexicano Francisco de la O, de 60 años de edad, se mantiene en la polémica porque fue señalado por presunta violencia. Su exnovia Malu Carreras lo denunció por violencia doméstica, mientras que su exesposa Gaby Platas expuso que cuando estuvieron casados la violentó física, mental y emocionalmente; ambas solicitaron órdenes de restricción en su contra, lo que les fue concedido. En medio de los conflictos legales, la novia del actor de la telenovela ‘Hombre tenías que ser’, quien no es parte de la industria del entretenimiento, lo defendió de dichas acusaciones e hizo un llamado: ‘Que el género deje de ser usado (...) que dejen de mentir’.

El actor mexicano Francisco de la O, de 60 años de edad, se mantiene en la polémica porque fue señalado por presunta violencia . Su exnovia Malu Carreras lo denunció por violencia doméstica, mientras que su exesposa Gaby Platas expuso que cuando estuvieron casados la violentó física, mental y emocionalmente; ambas solicitaron órdenes de restricción en su contra, lo que les fue concedido.

En medio de los conflictos legales, la novia del actor de la telenovela ‘Hombre tenías que ser’, quien no es parte de la industria del entretenimiento, lo defendió de dichas acusaciones e hizo un llamado: ‘Que el género deje de ser usado (... ) que dejen de mentir’





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Francisco De La O Presunta Violencia Exnovia Malu Carreras Exesposa Gaby Platas Ordenes De Restricción Protesta Defensa Llamado Género Mentir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Proyecta Francisco Molina autobuses “Ulúa” para ruta Carlos A. Carrillo-CosamaloapanLa ruta Carlos A. Carrillo-Cosamaloapan podría contar antes de que termine el año con camiones tipo “Ulúa”, informó el alcalde Francisco Molina Arrioja, quien señaló que el proyecto busca atend...

Read more »

Saraperos suma poder: Danny Ortiz es nuevo jugador de la Nave VerdeEl exjugador de Pericos de Puebla llega a la Nave Verde con 155 cuadrangulares y 477 carreras producidas en su trayectoria dentro del circuito mexicano

Read more »

Fuga de agua en Xochimilco se reactiva, días después de reparaciónEn San Francisco Tlalnepantla

Read more »

Antonio Mohamed 'está feliz en Toluca', asegura el presidente de los Diablos, Francisco SuinagaEl mandamás de los Diablos aseguró que el Turco aún tiene contrato con el club

Read more »