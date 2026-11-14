Fraude cibernético en Buen Fin: Aumento de 56% en delitos con IA y riesgos para consumidores

El fraude impulsado por inteligencia artificial aumenta 56% anual durante el Buen Fin. Expertos alertan sobre clonación de voz y recomiendan blindar datos personales ante 219 mil millones de pesos en derrama.

El auge del Buen Fin 2026 en México presenta un doble rostro: mientras se proyecta una derrama económica de al menos 219 mil millones de pesos en 200 millones de transacciones, surge una amenaza paralela significativa. El comercio electrónico, que en 2025 representó entre el 15 y el 20% de las ventas totales, este año se espera que supere el 30%, lo que amplía la superficie de ataque para los ciberdelincuentes.

Impulso de la IA en el Fraude Digital

Los expertos advierten que la sofisticación de las estafas ha crecido exponencialmente debido al uso de inteligencia artificial. Datos actuales indican que los fraudes impulsados por inteligencia artificial han aumentado un 56% año tras año, convirtiéndose en un riesgo crítico para los usuarios comunes. Las afectaciones llegan cuando los delincuentes vulneran la confianza del consumidor o buscan engañarlo para obtener datos sensibles.

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Riesgos de la Clonación de Voz

Una técnica específica y peligrosa implica el uso de llamadas telefónicas que permanecen en silencio. Juan Pablo Castro, especialista en el tema, explica que este método sirve para que los ciberdelincuentes clonen la voz, el ritmo de comunicación y el tono de la víctima. Ante estas llamadas silenciosas, la recomendación inmediata es abandonar la comunicación para evitar el robo de identidad biométrica.

Estadísticas y Impacto Económico

La escala del problema es clara según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En el último año, 8 mil 290 personas de cada 100 mil sufrieron algún tipo de fraude, marcando la cifra mayor registrada desde que se aplica esta medición. Para las empresas, el costo es aún más alto, con una pérdida estimada del 20% de los clientes en el mundo digital y un costo promedio de casi 5 millones de dólares por ataque, según Antonio Fajer, presidente de Pentafon.

Protocolos de Seguridad para el Consumidor

Con el Buen Fin programado del 13 al 17 de noviembre, las autoridades y expertos instan a redoblar las precauciones. Es fundamental evitar las compras por impulso y proteger rigurosamente los datos personales. Se enfatiza que una institución certificada nunca solicitará información sensible a través de una llamada o correo electrónico, por lo que la desconfianza inicial es la mejor herramienta de defensa para los usuarios.