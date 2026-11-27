El Frente 8 y la Masa Ártica generan invierno severo en Veracruz. Heladas, nieve en cimas y lluvias intensas afectan a Orizaba, Perote y Huayacocotla este fin de semana.

Una combinación de factores atmosféricos de alta intensidad está afectando al estado de Veracruz durante la semana del 27 al 29 de noviembre, impulsada por la presencia de la Masa Ártica asociada al Frente 8 sobre el Golfo de México. Esta configuración meteorológica ha instaurado condiciones climáticas invernales severas que abarcan todo el territorio estatal, con un enfoque particular en las regiones de montaña y los sectores del sur del estado.

Mecanismo Meteorológico del Frente 8

El Frente 8 opera como una cuña de aire frío que se introduce entre el suelo y la masa de aire caliente, generando nublados persistentes y tormentas. Esta dinámica, reforzada por el flujo húmedo del Pacífico transportado por la primera tormenta invernal, mantiene el ambiente térmico bajo y húmedo.

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La interacción entre el aire ártico y la humedad residual es la causa directa de las precipitaciones acumuladas y los fenómenos de frío extremo que se registran en las localidades altas. Los organismos meteorológicos han emitido avisos especiales debido a la persistencia de estas condiciones y la inminencia de un nuevo frente frío.

Impacto Climático por Región y Día

El viernes 27 se esperan cielos nublados con lloviznas y lluvias aisladas, con acumulados promedio de 5 a 15 milímetros y máximos puntuales de 30 a 50 milímetros, especialmente en las regiones montañosas del norte y centro, Los Tuxtlas y entre las cuencas de Coatzacoalcos-Tonalá.

Para el sábado 28, las altas montañas de Orizaba y Perote enfrentan mayores riesgos. El viento del suroeste en Huayacocotla, la zona alta de Orizaba y la región de Perote alcanzará rachas de 45 a 60 kilómetros por hora. Se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas más elevadas.

Previsión de Viento y Oleaje Costero

Los vientos del noroeste y norte soplan con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas costeras de 40 a 55 kilómetros por hora que decrecen progresivamente. El oleaje cerca de la costa alcanzará alturas de 1.0 a 2.0 metros el viernes, disminuyendo a 0.5 a 1.0 metros el sábado.

El domingo 29 el viento cambia a dirección este y sureste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora en las mañanas, virando al norte por la tarde-noche. Esto intensificará las condiciones el lunes 30, aunque en las zonas de Huayacocotla y Perote el viento del suroeste disminuirá.

Recomendaciones de Seguridad Ciudadana

Ante la persistencia del ambiente invernal, la población debe tomar precauciones pertinentes ante las bajas temperaturas, las lluvias y la formación de nieblas densas. Existe un riesgo concreto de destechamientos, caída de árboles u otros objetos voladores debido a la fuerza del viento.

Las zonas altas de la entidad mantienen la probabilidad de heladas durante la noche y la madrugada. En el Pico de Orizaba y Cofre de Perote, se prevé probable caída de nieve o aguanieve por la noche, lo que exige extremar la seguridad en las rutas de alta montaña y zonas rurales durante el fin de semana.